"Nochmal anzugreifen" wäre Mustafis "größter Wunsch"

Seit Juli 2023 ist Shkodran Mustafi ohne Verein. Kurz vor seinem Geburtstag am 17. April hat sich der Weltmeister von 2014 zu seiner Zukunft geäußert. "Ich werde diesen Monat zwar 32 Jahre alt, dennoch denke ich, dass ich jung genug bin und noch genug Energie in mir habe und Motivation, um nochmal anzugreifen. Das wäre mein größter Wunsch", sagte Mustafi bei Web.de News. Zuletzt hatte der Verteidiger in Spanien bei UD Levante gespielt und war immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen worden.