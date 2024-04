Noch weit weg vom Weltrekord: Straubing und Berlin liefern das drittlängste DEL-Spiel

Das Playoff-Spiel der Straubing Tigers gegen die Eisbären Berlin am Mittwochabend (4:3 nach Overtime) endete erst um 23.52 Uhr. Das längste Spiel der Eishockey-Geschichte war dies aber bei weitem nicht.

In Deutschland Spezialist in Sachen Overtime: Philip Gogulla (u.), einst im Trikot der Kölner Haie. IMAGO/Eibner

Es lief die 111. Minute, die Uhr näherte sich Mitternacht und damit bereits dem frühen Donnerstagmorgen. Doch dann erzielte Ty Ronning in Straubing mit einem verdeckten Schuss doch noch den entscheidenden Treffer für die Eisbären Berlin, der die Hauptstädter in der Halbfinalserie im Modus Best-of-seven mit 2:0 in Führung brachte. Es war das drittlängste Spiel der DEL-Geschichte. Andere Partien nicht nur hierzulande gingen indes noch deutlich länger.

Gogulla, der deutsche Overtime-Held

Das längste DEL-Spiel fand am 22. März 2008 in Spiel drei des Playoff-Viertelfinals zwischen den Kölner Haien und den Adler Mannheim statt. Nach gespielten 168:16 Minuten in der sechsten Overtime gelang Philip Gogulla der Gamewinner für die Rheinländer zum 5:4-Endstand. Es war zugleich auch das längste Overtime-Spiel in der gesamten Historie der Sportart in Deutschland.

Nur ein weiteres DEL-Spiel war ebenfalls noch länger als die Partie der Straubinger gegen die Eisbären am Mittwoch, den 3. April 2024: Am 20. März 2008, also nur zwei Tage vor Gogullas Rekord, entschied Michael Wolf das Spiel der Iserlohn Roosters gegen die Frankfurt Lions nach gespielten 117:57 Minuten. Nummer drei hatte bisher die Partie Kölner Haie gegen den EHC München inne, die kurioserweise auch Gogulla nach exakt 110:00 Minuten für die Haie entschied. Nun rangiert dieses Spiel nur noch auf Platz vier.

NHL-Rekordspiele in den 1930er Jahren

Nur ein Spiel in der langen Historie der NHL seit 1917 war länger als das längste DEL-Spiel. Überhaupt gingen nur zwei NHL Playoff-Spiele in die sechste Overtime. So dauerte die Partie zwischen den Toronto Maple Leafs und Boston Bruins 164:46 Minuten. In Spiel fünf der Halbfinalserie 1933 entschied Ken Doraty das Spiel für die "Ahornblätter" zum 1:0-Endstand - und brachte sein Team in der Serie mit einem 3:2 ins Finale.

Die längste Partie der NHL-Geschichte fand indes drei Jahre später in Montreal statt. Nicht die altehrwürdigen Canadiens, sondern die Montreal Maroons hatten das Heimspiel in Spiel eins der 2. Runde gegen die Detroit Red Wings. Mud Bruneteau erzielte nach exakt 176:30 Minuten der Partie - also gegen Ende der sechsten Overtime - den 1:0-Siegtreffer.

Weltrekord geht nach Norwegen

Als Weltrekord gilt seit 2017 ein Spiel der norwegischen Liga: Am 13. März 2017 standen sich in Hamar die Storhamar Dragons und die Sparta Warriors aus Sarpsborg gegenüber. Die Partie, die bereits um 18 Uhr begonnen hatte, endete schließlich in der achten Overtime nach gespielten 214:14 Minuten. Die Uhr im nur noch spärlich besetzten Stadion zeigte 2.33 Uhr an.