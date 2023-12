Noch vor Zverev: Struff ist "Comeback Player of the Year" 2023

Jan-Lennard Struff ist bei den ATP Awards 2023 zum "Comeback Player of the Year" ausgezeichnet worden. Der 33-Jährige setzte sich dabei unter anderem gegen Alexander Zverev durch.

Jan-Lennard Struff ist "Comeback Player of the Year" 2023 picture alliance / Antonio Borga

Vier Spieler waren von der Spielervereinigung ATP als "Comeback Player of the Year" vorgeschlagen worden: Neben Struff und Zverev stand mit Dominik Koepfer noch ein dritter deutscher Spieler zur Wahl, die Kandidatenliste vervollständigte der Franzose Gael Monfils.

Das Rennen aber machte letztendlich Struff. "Ich bin sehr, sehr glücklich, die Auszeichnung Comeback Player of the Year 2023 zu gewinnen", wird Struff auf der ATP-Website zitiert. Allerdings erinnerte 33-Jährige auch an seine Mit-Nominierten: "Ich war zusammen mit Sascha (Zverev; d. Red), Domi (Koepfer; d. Red) und Gael nominiert, die den Preis meiner Meinung nach ebenfalls verdient" gehabt hätten, "also herzlichen Glückwund dazu."

Struff ging als Nummer 167 der Tenniswelt in das Jahr 2023 und erreichte Mitte Juni mit Rang 21 die höchste Platzierung seiner bisherigen Karriere. Dazu trugen besonders Ergebnisse bei den Masters 1000 bei. In Monte-Carlo stand er im Viertelfinale, in Madrid erreichte er sogar das Endspiel. Struff schrieb damit in der spanischen Hauptstadt Tennis-Geschichte, denn erstmals erreichte ein Lucky Loser das Finale eines Masters-1000-Turniers.

"Ich hätte nicht erwartet, dass ich so schnell von außerhalb der Top 150 in die Top 30 aufsteigen würde", sagte Struff. "Es war verrückt, wie schnell es ging."

Nach einer Verletzungspause im Sommer kehrte er mit einem Sieg beim Hartplatz-Turnier in Zhuai (China) zurück, im November erreichte er in Sofa sein drittes Halbfinale der diesjährigen ATP-Tour, einen Turniersieg verpasste er aber. Er wird das Jahr auf Rang 25 beenden.

Seit Mitte der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts werden die ATP Awards vergeben, der Comeback Player of the Year aber regelmäßig erst seit 1989. Vor Struff konnten sich auch Tommy Haas (2004, 2012) und Rainer Schüttler (2008) über die Auszeichnung freuen. Haas ist einer von nur drei Tennisspielern, die die Auszeichnung mehrfach gewonnen haben. Die anderen beiden sind der Spanier Sergi Bruguera (1997, 2000) und der Argentinier Juan Martin del Potro (2011 und 2016).

Die Vorauswahl wurde von ausgewählten internationalen Tennis-Journalisten getroffen, die Spieler wählten dann aus der Shortlist.