Noch vor Sagosen-Debüt: Kolstad bestätigt Gehaltskürzungen

Das ambitionierte norwegische Projekt von Kolstad hat einen Rückschlag zu verkraften. Noch vor dem Debüt einiger namhafter Neuzugänge - mitunter auch Sander Sagosen - wurden Gehaltskürzungen öffentlich.

Es waren vollmundige Worte, die Jostein Sivertsen im Oktober 2021 wählte. "Kolstad wird sein Ziel erreichen, bis 2024 der beste Handball-Verein Norwegens zu werden. Sowohl der Verein als auch die Spieler haben den Ehrgeiz, dass Kolstad Handball ein internationales Spitzenteam wird, das sich an der Spitze der Champions League behauptet", hatte der Generaldirektor des Klubs verlauten lassen.

Am gleichen Tag hatte der Verein sechs namhafte Neuzugänge angekündigt - darunter auch Kiels Sander Sagosen für den Sommer 2023. Ermöglicht wurden diese Transfers durch den Einstieg des Lebensmittelgroßkonzerns "Rema 1000" als Hauptsponsor. Der Plan schien voll aufzugehen. In der heimischen Liga entthronte Kolstad am Ende der vergangenen Saison den langjährigen Serienmeister Elverum in der Finalserie. Von der EHF bekam der Klub eine Wildcard für die Champions League, in der unter anderem der THW Kiel wartet.

Doch noch vor dem ersten Spiel von Sagosen sowie Göran Sögard Johannessen und Magnus Röd (beide Norweger aus Flensburg geholt) folgt der erste Rückschlag: Kolstad hat gegenüber dem norwegischen Sender TV2 die Notwendigkeit finanzieller Kürzungen bestätigt - auch bei den Gehältern.

Halten auch alle Neuzugänge Kolstad trotzdem die Treue?

Am Montag machten erste Gerüchte die Runde, der Verein wolle Gehaltskürzungen von 30 Prozent im ersten und 20 Prozent im zweiten Jahr vornehmen. Die Gehaltskosten seien auf im Handball durchaus besondere 4,6 Millionen Euro angewachsen. Auch die derzeitige schwache norwegische Währung, die in gut einem Jahr zuletzt über zehn Prozent gegenüber dem Euro an Wert verlor, sei ein Grund für die Kürzung. Daneben wurden Zinsen sowie die Energiekrise und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine als weitere Gründe genannt.

"Dies hat dazu geführt, dass es anspruchsvoller geworden ist, die Einnahmen zu sichern, die wir benötigen, um uns als europäisches Spitzenteam zu etablieren", zitiert TV2 den ambitionierten Verein am Dienstag. Man trete nun in den Dialog mit den Betroffenen. Ob sich alle Spieler auf diese Kürzungen einlassen oder so mancher doch seinen Vertrag auflösen will, ist aktuell völlig offen. Nach Informationen von TV2 steht noch am Dienstag ein Treffen der norwegischen Sportlervereinigung NISO mit den Kolstad-Profis an.

Am 26. August starten Sagosen & Co. mit einem Heimspiel gegen OIF Arendal in die neue Saison.