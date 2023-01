Noch vor dem Abflug: Köllner setzt ein deutliches Zeichen

An diesem Dienstag bricht der TSV 1860 München in ein einwöchiges Trainingslager auf. Die Löwen reisen nach Antalya und beziehen dann ihr Quartier in Belek. Noch vor dem Abflug hat Trainer Michael Köllner ein deutliches Zeichen gesetzt, denn ein Trio wird nicht im Flieger sitzen.

Unterrichtsstunde an der Taktiktafel: Am Dienstag ist Sechzig in die Türkei aufgebrochen. Die Löwen sind also nicht mehr in München. imago images