"Noch viel vor": Doorsoun verlängert bei der Eintracht

Sara Doorsoun hat ihren am Saisonende auslaufenden Vertrag bei Eintracht Frankfurt um zwei weitere Jahre bis 2025 verlängert.

Seit dem Winter 2021/22 spielt Doorsoun für die SGE, in diesem Zeitraum bestritt sie von 28 möglichen Pflichtspielen 27, 26-mal davon stand die 31-Jährige in der Startelf. Lange überlegen, ihre Laufbahn weiter im Adlerdress zu bestreiten, musste die Nationalverteidigerin nicht: "Schon im Oktober, als die Gespräche über eine Verlängerung anfingen, war mir schnell klar: Ich möchte den Weg hier weitergehen", sagte Doorsoun. "Wir haben noch viel vor, wollen gemeinsam Platz drei erreichen und uns dann auch für die Endrunde der Champions League qualifizieren. Das möchte jede einzelne von uns unbedingt."

Arnautis: "Hat gezeigt, welchen Wert sie als Spielerin und als Mensch fürs Team hat"

"Ich freue mich, dass so eine erfahrene Spielerin wie Sara weiterhin für uns Fußball spielen wird", sagte Coach Niko Arnautis. "Sie hat in ihrer bisherigen Zeit in Frankfurt gezeigt, welchen Wert sie als Spielerin und als Mensch fürs Team hat."

Die gebürtige Kölnerin Doorsoun feierte im Jahr 2010 im Trikot des SC Bad Neuenahr ihr Bundesligadebüt. Weitere Stationen waren der 1. FFC Turbine Potsdam, die SGS Essen und von 2018 bis Dezember 2021 Wolfsburg. Mit den Wölfinnen wurde sie zweimal Meisterin und dreimal Pokalsiegerin. Seit 2016 ist sie Bestandteil der deutschen Nationalelf, mit der sie im vergangenen Jahr bei der EM in England bis ins Endspiel kam. Im Finale in Wembley gegen die Gastgeberinnen (1:2 n.V.) wurde sie in der 103. Minute eingewechselt.