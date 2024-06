"Noch viel Potenzial in ihm": Schalke-Stürmer Topp kehrt zu Werder Bremen zurück

Es hatte sich in den vergangenen Tagen angebahnt, nun ist es auch offiziell: Sturm-Talent Keke Topp wechselt vom FC Schalke 04 zum SV Werder Bremen.

Auf zu neuen Ufern heißt im Fall von Keke Topp auch auf zu alten Ufern. Nach erfolgreichen Verhandlungen steht fest: Das erst 20-jährige Sturm-Talent kehrt von Schalke 04 zu Werder Bremen zurück - bereits zwischen 2013 und 2021 hatte Topp acht Jahre lang in der Nachwuchsabteilung der Grün-Weißen gekickt.

"Keke hat in den letzten Jahren eine sehr gute Entwicklung genommen", freut sich Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder Bremen. "Er hat bei Schalke 04 seine Qualitäten unter Beweis gestellt, und wir sind absolut davon überzeugt, dass noch viel Potenzial in ihm steckt, das wir gerne mit ihm gemeinsam weiterentwickeln wollen."

Im Sommer 2021 hatte es Topp nach Gelsenkirchen verschlagen, wo er nach einem Zweitliga-Einsatz in der Saison 2021/22 sowie einem in der Bundesliga-Spielzeit 2022/23 in der vergangenen Runde den Durchbruch schaffte. Der 1,92 Meter große Angreifer kam neben fünf Regionalliga-Einsätzen (ein Tor) auch 25-mal im deutschen Unterhaus (elfmal in der Startelf) zum Zug. Mit fünf Toren sowie zwei Assists deutete der deutsche U-20-Nationalspieler (drei Länderspiele, zwei Tore) an, welches Potenzial in ihm steckt.

Das erkennt auch Werder-Coach Ole Werner: "Keke ist ein wuchtiger, körperlich robuster Stürmer, der in seinem Spiel immer alles reinwirft. Er ist taktisch gut ausgebildet und hat einen guten Abschluss. Er wird unser Spiel mit seinen Qualitäten bereichern."

Topp selbst ist überzeugt davon, "dass sich bei Werder gerade etwas in eine positive Richtung entwickelt", so das Sturm-Talent auf der Website der Werderaner. "Zu dieser positiven Entwicklung möchte ich meinen Teil beitragen."

Fragezeichen bei Duckschs Zukunft

In Bremen soll Topp jene Lücke schließen, die EM-Fahrer Niclas Füllkrug mit seinem Wechsel nach Dortmund im vergangenen Sommer gerissen hatte. Nick Woltemade, durch dessen ablösefreien Abgang zum VfB Stuttgart auch rein nominell Handlungsbedarf bestand, konnte die Rolle nur bedingt ausfüllen (30 Bundesliga-Einsätze, zwei Tore, kicker-Notenschnitt 3,7).

Ob es neben Topp, der auf Schalke noch einen Vertrag bis Sommer 2025 besessen hatte, weitere Verstärkungen für die Abteilung Attacke geben wird, hängt vor allem von Top-Scorer Marvin Ducksch (zwölf Tore, elf Vorlagen in der vergangenen Saison) ab. Für den 30-Jährigen gab es in der Vergangenheit immer wieder Angebote, dabei zeigten sich Spieler und Verein zumindest offen für Gespräche.