"Noch Schritte vor uns": Zander sieht keine Tänzer in der Kabine

Als Tabellenführer kehrt der FC St. Pauli aus der Länderspielpause zurück. Diese hat aber gezeigt: Am Ende ihres Weges sind die Hamburger noch lange nicht.

Es war nur ein Testspiel, 90 Minuten, die grundsätzlich nicht zu hoch zu hängen sind, bei Luca-Milan Zander aber trotzdem Eindruck hinterlassen haben. "Man hat gesehen, dass wir einfach noch Schritte vor uns haben", sagt der Rechtsverteidiger des FC St. Pauli über das Duell mit dem SC Freiburg (0:3).

In der Länderspielpause war der Tabellenführer der 2. Liga zur Eröffnung des neuen Freiburger Stadions in den Breisgau gefahren und hatte dort eine klare Niederlage einstecken müssen. "Irgendwann wollen wir in der Lage sein, auch gegen solche Gegner noch besser auszusehen", betonte Zander bei einer Medienrunde an diesem Dienstag, gab aber auch zu bedenken, "dass wir in einer Konstellation gespielt haben, in der wir sonst nicht zusammenspielen".

19 Punkte aus den ersten neun Spielen: Das ist die Bilanz, die die Mannschaft von Trainer Timo Schultz vorzuweisen hat, wenn sie in ihrer gewohnten Konstellation zusammenspielt. Gerade vor der Länderspielpause ist St. Pauli in Fahrt gekommen. Drei Siege mit 10:2 Toren haben die Hoffnungen der Fans genährt, dass in dieser Saison deutlich mehr drin ist als Rang zehn aus dem vergangenen Jahr.

"Es ist schön, dass wir uns eine Art von Respekt erarbeitet haben", sagt Zander, versichert aber sogleich: "Es gibt niemanden bei uns, der in der Kabine rumspringt und rumtanzt, nur weil wir gerade Erster sind." Heißt also: Die Tabellenführung zwar genießen, allerdings auch die Sinne schärfen, um am Samstag in Heidenheim den nächsten Sieg einzufahren.

Im Januar gewann St. Pauli zwar ein spektakuläres Spiel auf der Ostalb 4:3 - es war aber der erste Sieg in der Voith-Arena nach zuvor sechs Niederlagen.