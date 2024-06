Noch ohne Boateng: LASK startet in die Sommervorbereitung

Noch ohne Top-Transfer Jerome Boateng startete der LASK am Mittwoch in die Saisonvorbereitung.

Ohne den lädierten Ex-Weltmeister Jerome Boateng ist Bundesligist LASK am Mittwochvormittag in die Vorbereitung der neuen Saison gestartet. Trainer Thomas Darazs bat 17 bereits anwesende Athletiker bei sommerlichen Bedingungen in Linz zum ersten Training. Im Zuge dessen blickte der nun als Cheftrainer agierende Wiener der Spielzeit 2024/25 voraus: "Wir wollen das Maximum erreichen, werden aber keine Platzierung als Ziel ausgeben."

Der prominente, aber auch umstrittene Neuzugang Boateng fehlte beim Trainingsauftakt aufgrund leichter Adduktoren-Probleme. Der Deutsche absolviere ein Aufbauprogramm mit seinen Physios, gab Darazs Auskunft. Abgesehen davon läuft gegen Boateng derzeit ein Prozess wegen Körperverletzung, ein Urteil könnte laut der Terminplanung des Gerichts Mitte Juli fallen. Darazs zeigte sich davon unbeeinflusst: "Für mich geht das Drumherum spurlos vorbei, wir haben andere Dinge, die wir beeinflussen können."

Auch Robert Zulj störe das "Rundherum" um Boateng nicht. "Ich freue mich unglaublich auf diesen Weltklassespieler, freue mich, dass er sich für uns entschieden hat. Er wird uns auf jeden Fall weiterhelfen", sagte der LASK-Kapitän. Ebenfalls noch abwesend waren unter anderem der ukrainische EM-Teilnehmer Maksym Talowjerow sowie Tobias Lawal. Die Nummer eins der Linzer wurde erst kurz vor der Endrunde aus dem ÖFB-Kader gestrichen. Melayro Bogarde, ablösefreier Neuzugang von Hoffenheim, trainierte indes bereits mit der Mannschaft.

Kaderplanung läuft noch

Die Kaderplanung bei den Linzern ist noch nicht abgeschlossen. Darazs erwartet weitere Neuzugänge: "Wir haben die Augen für neue Spieler offen, aber ich will nicht Namen aufs Tablett legen." Nach dem Ausfall von Andreas Andrade herrscht auf der Position des Innenverteidigers jedenfalls Nachbesserungsbedarf. "Ich gehe aber nicht zum Verein und fordere Spieler, wir werden uns aber die eine oder andere Geschichte ansehen", stellte Darazs klar.

Die abgelaufene Saison beendete der LASK hinter Meister Sturm und Salzburg auf dem dritten Rang. Aufgrund einer Ergebnisflaute musste Thomas Sageder nach dem 25. Spieltag den Chefsessel räumen, für ihn übernahm Darazs im Gespann mit Maximilian Ritscher interimistisch. Nach ansehnlichen Leistungen und der Fixierung des zwischenzeitlich in Gefahr geratenen dritten Platzes wurde Darazs nach Saisonende zum Cheftrainer befördert und mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet.

Das erste Pflichtspiel bestreitet der LASK Ende Juli im ÖFB-Cup bei Union Gurten, das erste Testspiel steigt am Freitag nächster Woche gegen Oedt. Der Bundesliga-Alltag beginnt am ersten August-Wochenende, Ende August spielen die Linzer um einen Platz in der Europa-League. Sollte man sich in der Play-off-Runde nicht durchsetzen, erfolgt der Umstieg in die Ligaphase der Conference League.