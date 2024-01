Noch offen: Bleibt Stindl beim KSC?

Lars Stindl ist seit diesem Sommer zurück bei seinem Heimatverein Karlsruher SC. Ob der Routinier auch kommende Saison noch für die Badener spielt, ist offen.

An 17 von 18 Pflichtspielen teilgenommen, dabei vier Tore erzielt und fünf Vorlagen gegeben: Lars Stindl (35) stand nach seiner Rückkehr zu Jugendverein Karlsruher SC in der Hinrunde voll im Saft.

Sportliche Voraussetzungen spielen wichtige Rolle

Ob der offensive Mittelfeldspieler bei den Badenern bleibt, erscheint jedoch fraglich. Stindls Vertrag läuft nur bis Sommer 2024 und der langjährige Gladbacher (2015 bis 2023) muss noch abwägen, wie es für ihn weitergeht. Der "Badischen Neuesten Nachrichten" erklärte der Routinier: "Ein Stück weit muss man berücksichtigen, wie die sportlichen Voraussetzungen für die Zukunft sind." Dies sei "nicht ganz uninteressant".

Angesichts der Spielzeit Stindls bis dato spricht einiges für einen Verbleib beim KSC, der 35-Jährige selbst fühle sich auch "noch ganz gut". Doch das Thema habe Zeit, so sei es mit den Verantwortlichen abgesprochen. "So eine Entscheidung ist aber auch immer die Abwägung zwischen der sportlichen und der persönlichen Komponente."

Wadenprobleme: Die Zeit wird knapp

Die Zukunft ist also offen - ebenso wie Stindls Einsatz für den KSC zum Rückrundenstart am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Schlusslicht VfL Osnabrück. Stindl konnte während des Winter-Trainingslagers in Estepona (Spanien) wegen Problemen an der Wade bei keinem der drei Testspiele mitwirken.

"Tag für Tag" müsse der Offensivakteur darauf achten, wie es ihm gehe. Im Trainingslager hatte er vorwiegend mit Reha-Coach Wendelin Wäcker arbeiten und sich an der lädierten Wade behandeln lassen müssen. Die Zeit wird auf alle Fälle knapp.