Noch nie wurde solch ein Vorsprung verspielt: Die Zahlen hinter der Bayer-Dominanz

Die erste Meisterschaft in der Vereinshistorie von Bayer 04 Leverkusen ist zum Greifen nah. Ein Blick auf die Statistiken belegt: Noch nie war die Werkself so gut wie in dieser Saison. Zahlreiche Rekorde hat Bayer schon aufgestellt, weitere könnten noch folgen.

Die Wunden vergebener Meisterschaften waren in der Vergangenheit über viele Jahre ständiger Begleiter der Leverkusener Fan-Seele. Man erinnere sich nur an das bittere 0:2 in Unterhaching am 34. Spieltag der Saison 1999/2000, durch das der FC Bayern noch am vorherigen Tabellenführer vorbeizog.

Oder die Saison 2001/02, an deren Ende sich der unrühmliche Spitzname "Vizekusen" endgültig etabliert hatte. Damals rangierte die Werkself am 31. Spieltag mit 66 Punkten auf Platz 1, Dortmund mit 61 Punkten auf Platz 2. Der Meister hieß am Saisonende BVB.

Diese Erinnerungen sollen in den kommenden Wochen endgültig verblassen. Die Aussichten auf den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte stehen - wieder einmal - ausgezeichnet, diesmal sogar besser als jemals zuvor.

Punkterekord der Bundesliga nicht ausgeschlossen

73 Zähler hat die Werkself bereits angesammelt, der Vereinsrekord aus der Saison 1999/2000 wurde damit schon jetzt eingestellt. Nach 27 Spieltagen hatte zuvor nur eine Bundesliga-Mannschaft mehr Punkte auf dem Konto: Bayern kam 2013/14 auf 77 Zähler zu diesem Zeitpunkt. Der Punkterekord am Ende einer Saison liegt bei 91 Zählern (Bayern, 2012/13) und ist für Leverkusen bei noch 21 zu vergebenen Punkten zumindest nicht ausgeschlossen.

Bedeutender ist aber der Vorsprung auf den ärgsten Verfolger Bayern. Dieser beträgt 13 Punkte - zu einem solch späten Zeitpunkt einer Saison wurden seit der Einführung der Drei-Punkte-Regel noch nie mehr als fünf Punkte Vorsprung verspielt. Das war Leverkusen in ebenjenem tränenreichen Jahr 2002 passiert.

Die Chancen eines unschönen Déjà-Vus sind ziemlich gering. Aus den letzten sieben Spielen benötigt die Werkself nur noch neun Punkte, um aus eigener Kraft die Meisterschaft einzutüten. Bei Patzern der Verfolger und eigenen Siegen in den kommenden Partien gegen Union Berlin und Werder Bremen - wobei dazwischen noch die Aufgaben im DFB-Pokal-Halbfinale und im Europa-League-Viertelfinale stehen - könnte Bayer sogar frühestens am 29. Spieltag alles klar machen.

Die meisten Torschüsse seit acht Jahren

Dass die zweitplatzierten Münchner in der laufenden Saison immer mal wieder für einen Stolperer gut sind, wurde in den vergangenen Wochen mehr als offensichtlich. Und dass Bayer 2023/24 das Sieger-Gen und "unglaubliche Moral" (Geschäftsführer Simon Rolfes) verinnerlicht hat, ebenfalls.

Nicht zum ersten Mal machte Leverkusen am Samstag gegen Hoffenheim den 2:1-Sieg erst mit einem ganz späten Treffer perfekt. Zuvor war das Team von Xabi Alonso nach Rückstand angerannt, gab 34 Torschüsse ab - der höchste Wert in einem Bundesliga-Spiel seit Februar 2016 (Bayern mit 37 Torschüssen beim 3:1 gegen Darmstadt).

Bestwerte von Bayer, seien es Vereins- oder Bundesliga-Rekorde, sind in der laufenden Spielzeit beileibe keine Seltenheit mehr. Da wären zum Beispiel die meisten Pflichtspiele in Folge ohne Niederlage - aktuell sind es 39 - oder der nun bereits zum zweiten Mal eingestellte Vereinsrekord von acht Liga-Siegen am Stück. Am Samstag an der Alten Försterei soll Nummer neun folgen - und damit der nächste alleinige Rekord. Und gleichzeitig der nächste Schritt hin zur erfolgreichen Vergangenheitsbewältigung.