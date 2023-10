"Noch nie so ein Tor geschossen": Matchwinner Moukoko will "alles zahlen"

Die deutsche U-21-Nationalmannschaft hält sich in der EM-Qualifikation schadlos. Beim 3:2 in Bulgarien war vor allem auf Torjäger Youssoufa Moukoko Verlass.

Diese Quote kann sich mehr als sehen lassen: Weil sich Youssoufa Moukoko am Freitagabend gleich dreimal in die Torschützenliste eintragen konnte, steht der erst 18-jährige Angreifer nach neun U-21-Länderspielen bereits bei elf Treffern. Gewohnt bescheiden äußerte sich der Dortmunder Stürmer nach dem 3:2-Erfolg in Bulgarien bei "ProSieben Maxx": "Ich glaube, ich bekomme die Bälle, die ich brauche. Am Ende muss der Stürmer die Tore machen, das habe ich heute erledigt."

15 Minuten lag die deutsche Mannschaft im ersten Abschnitt zurück, ehe Moukoko in der 40. Minute der wichtige Ausgleichstreffer gelang. Mit dem rechten Fuß jagte er den Ball ins kurze Eck. "Der Keeper hat wohl gar nicht damit gerechnet, dass ich mit rechts schießen kann", mutmaßte der Linksfuß. Das Selbstverständnis hat er trotz aktuell geringer Einsatzzeiten in Dortmund (zuletzt dreimal ohne Einsatz im Kader) nicht verloren: "Wenn ich im Strafraum bin, weiß ich, wo das Tor steht, da muss ich gar nicht den Torwart angucken."

Ich habe nur gehört, wie die Jungs geschrien haben - da war ich auch ein bisschen verwirrt. Youssoufa Moukoko

Bei seinem zweiten Treffer an diesem Abend - eine Ko-Produktion mit Vereinskollege Karim Adeyemi - half Bulgariens Keeper Plamen Andreev gewaltig mit. Einen vermeintlich harmlosen Schuss ließ der 18-Jährige durch die Hosenträger rutschen. "So ein Tor habe ich noch nie geschossen", gestand Moukoko ein: "Ich habe nicht mal gesehen, dass der Ball drin war. Ich habe nur gehört, wie die Jungs geschrien haben - da war ich auch ein bisschen verwirrt."

"Wenn die Jungs noch rausgehen wollen ..."

Rund 20 Minuten vor dem Ende machte der schnelle Angreifer per Kopf seinen Dreierpack (Rechtsschuss, Linksschuss, Kopfball) perfekt. Ex-Dortmunder Ansgar Knauff hatte diesmal assistiert. "Die U 21 tut mir gerade sehr gut", sagte Moukoko: "Man sieht auch, dass ich am richtigen Ort bin. Am Ende geht es auch um das Vertrauen, der Trainer vertraut mir und das zahle ich zurück."

So fiel auch nicht ins Gewicht, dass DFB-Keeper Noah Atubolu in der Nachspielzeit ein zweites Mal hinter sich greifen musste. Mit dem zweiten Sieg und einem "schönen Gefühl" könnten die DFB-Junioren nun nach Hause fliegen, so Moukoko. Bei der abschließenden Frage, ob er nach seinem Dreierpack eine Runde für die Kollegen schmeißen würde, kündigte Moukoko an: "Wenn die Jungs noch rausgehen wollen, bin ich dabei und werde alles zahlen."

Anschließend wird er in Dortmund wieder angreifen wollen. Auf den BVB wartet bereits am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) das Heimspiel gegen Werder Bremen.