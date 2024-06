Noch nicht "völlig losgelöst" - aber bereit zum Abheben

Die Liedzeile im seit dem Frühjahr wieder so populären NDW-Klassiker "Major Tom" gibt die Richtung vor: "Der Countdown läuft". Um 21 Uhr empfängt Deutschland in München Schottland zum Auftakt der Heim-EM, und das Knistern bei den Protagonisten ist greifbar.

Ilkay Gündogan saß am Donnerstagabend, rund 26 Stunden vor dem Anpfiff, auf dem Pressekonferenzpodium im Medienraum der Münchner Arena und drückte aus, was es ihm bedeutet, die deutsche Elf in diesen Tagen und im Idealfall Wochen als Kapitän zu repräsentieren. "Die Erinnerungen an die Heim-WM sind bei mir noch sehr lebendig, ich war als Teenager auf den Fanfesten, habe die Begeisterung aufgesaugt", erinnert Gündogan an das letzte Turnier in Deutschland vor 18 Jahren und sagt: "Es ist besonders, jetzt ein Teil dieser Geschichte zu sein."

Klar ist: Der 33-Jährige soll Kraft seines Amtes mehr als nur ein Teil der Geschichte und der deutschen Mannschaft sein. "Es bedeutet mir unfassbar viel, dass ich dieses Turnier im eigenen Land spielen und Kapitän dieser Mannschaft sein darf." Die Gastgeber-Rolle aber bedeutet auch eine gewisse Bürde und eine hohe Erwartungshaltung in einer Fußball-Nation, die einst vor allem bei Turnieren verlässlich immer zur Stelle war, diesen Nimbus 2018, 2021 und 2022 bei insgesamt drei Endrunden aber verspielt hat. Gerade zu Hause ist der Druck folglich immens, und der Barcelona-Star sagt: "Es gilt, dass wir die Freude, die wir in uns haben, zu transportieren und spüren lassen. Es geht um die richtige Balance, dann werden wir erfolgreich sein." Die Lust, die Nation zu begeistern, soll größer sein als die Last, Großes erreichen zu müssen.

"Der Trainer hat klare Rollen verteilt, das hilft sehr"

Der Glaube an ein erfolgreiches Gelingen der Mission fußt vor allem auf die gute Atmosphäre innerhalb der von Julian Nagelsmann seit dem März umformierten Gruppe. Gündogan aber verdeutlicht, dass die Zuversicht im Vorfeld der letzten und letztlich so enttäuschend verlaufenen Turniere ebenfalls groß war. Zum Faustpfand aus seiner Sicht soll dieses Mal die Klarheit innerhalb der Mannschaft werden. "Der Trainer hat ganz klare Rollen verteilt, das hilft uns sehr", sagt Gündogan, " es herrscht eine große Klarheit, aber auch eine gewisse Lockerheit, die der Trainer ausstrahlt."

Deutschland träumt in den Stunden vor dem Anpfiff der Heim-EM von einem neuen Sommermärchen. Kapitän Gündogan träumt mit. Die Stimmung im Land und in der Mannschaft ist, um bei "Major Tom" zu bleiben, noch ein Stück weit entfernt von "völlig losgelöst". Aber alle scheinen zumindest bereit zum Abheben.