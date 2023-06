Noch nicht in Form: Kyrgios verliert beim Comeback

Oscar Otte, Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff zierten heute den Matchkalender beim ATP-Turnier in Stuttgart. Am Abend gab dann Nick Kyrgios seine Visitenkarte ab, schied aber wie Otte und Altmaier aus.

Beim Comeback lief es noch nicht nach Plan: Nick Kyrgios ist beim Turnier in Stuttgart bereits raus. IMAGO/Pressefoto Baumann

Nick Kyrgios hat sein erstes Spiel nach seiner Knie-Operation verloren. Der Wimbledon-Finalist von 2022 scheiterte in Stuttgart bei seinem Comeback mit 5:7 und 3:6 gegen den Chinesen Wu Yibing bereits in der ersten Runde. Dem 28-Jährigen war nach seiner langen Pause die fehlende Matchpraxis deutlich anzumerken, seit Oktober des vergangenen Jahres hatte der Australier kein Spiel mehr bestritten und sich im Januar einer Knieoperation unterzogen.

Mit dem Aus des zweimaligen Halbfinalisten am Weissenhof geht dem Stuttgarter Turnier ein weiterer prominenterer Spieler verloren. Am Montag musste bereits der italienische Titelverteidiger Matteo Berrettini (1:6, 2:6 gegen Landsmann Lorenzo Sonego) in der ersten Runde die Segel streichen.

Von einem deutschen Teilnehmer-Trio erreichte nur Jan-Lennard Struff nach einer souveränen Vorstellung gegen Zhizhen Zhang die zweite Runde, Daniel Altmaier und Oscar Otte sind bereits ausgeschieden. Alexander Zverev hatte seine geplante Teilnahme nach seinem Halbfinaleinzug bei den French Open wegen Oberschenkelproblemen abgesagt.