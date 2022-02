"Noch nicht im Teamtraining": Dortmund muss weiter ohne Haaland auskommen

Beim schweren Auswärtsspiel bei Union Berlin muss Borussia Dortmund weiter auf Erling Haaland verzichten.

"Er kann nicht spielen, er ist noch nicht im Teamtraining", sagte BVB-Trainer Marco Rose auf der Spieltags-PK der Borussen am Freitagmittag.

Haaland hatte sich vor der Bundesliga-Pause beim 3:2-Sieg bei der TSG Hoffenheim im Adduktorenbereich verletzt. Genauere Details zur Verletzung wurden seitdem nicht kommuniziert. Der Norweger leide "an muskulären Problemen" hieß es von BVB-Seite.

Ebenfalls verletzt ist Marius Wolf und Thomas Meunier. Dafür ist Emre Can zurück im Mannschaftstraining und "damit auch dabei in Berlin", so Rose.