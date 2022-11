"Noch nicht ganz da, wo ich uns gerne hätte": Derby verdeutlicht Chelseas Schwäche

Graham Potter startete beim FC Chelsea vielversprechend - zumindest punktetechnisch. Inzwischen warten die Blues in der Liga seit vier Partien auf einen Sieg. Die Niederlage gegen Arsenal deckte eine große Schwäche auf.

Die ersten neun Spiele blieb Chelsea unter Graham Potter ungeschlagen, dann erwischte es die Blues aber ausgerechnet bei dessen Ex-Klub Brighton (1:4). Am vergangenen Sonntag setzte es im Londoner Derby gegen Arsenal prompt die zweite Premier-League-Niederlage in Folge (0:1) samt Buhrufen der eigenen Fans - und Chelsea musste sich eingestehen, dass es derzeit kein Top-Team der Liga ist. "Uns hat die Qualität gefehlt, aber der Einsatz war da, und wir wurden heute von der besseren Mannschaft besiegt", wird Potter in einer Mitteilung seines Klubs zitiert.

Ohnehin trügte die Ungeschlagen-Statistik zumindest in der Premier League (in der Königsklasse souverän als Gruppenerster ins Achtelfinale eingezogen) über die "Schwächen" hinweg. Zwar gewannen die Blues nach der Übernahme des 47-Jährigen die ersten drei Ligaspiele, wirklich überzeugend waren die Auftritte gegen Teams aus dem Tabellenkeller in zwei der drei Fälle aber nicht: Zum einen feierten sie beim damaligen Tabellen-17. Crystal Palace erst einen Last-Minute-Sieg und zum anderen entführten sie nur drei Punkte aus Birmingham, weil Aston Villa Chancenwucher betrieb.

Nur zwei Tore in vier Spielen

Seit dem 2:0 bei den Villans am 16. Oktober wartet der CFC nun schon auf einen Ligasieg. Der Grund für die schwache Punkteausbeute aus den vergangenen vier Partien ist schnell ausgemacht - den Blues fehlt in der Offensive die Durchschlagskraft (nur zwei Tore gelangen ihnen, eines davon war sogar ein Strafstoß).

Das Problem spiegelte sich auch im Derby wider: Gegen die Gunners fanden die West-Londoner mit Ausnahme eines harmlosen Schusses von Kai Havertz in der Offensive kaum statt. Nach 90 Minuten standen nur fünf Torschüsse zu Buche - letztmals gab Chelsea an der Stamford Bridge beim 0:1 gegen Manchester City im September 2021 derart wenige Schüsse ab. "Wir hatten ein paar Chancen im Drei-gegen-drei und Vier-gegen-vier, aber uns fehlte der letzte Pass. Wenn wir schauen, wie wir unsere Angriffe aufbauen, sind wir noch nicht ganz da, wo ich uns gerne hätte", gab Chelseas Coach auf der Pressekonferenz zu.

Schwerer Start für Potter: Verletzungspech und englische Wochen

Allerdings war der Beginn für ihn auch nicht einfach: Er muss immer wieder die Ausfälle von einigen Stammspielern (unter anderem N'golo Kanté, Reece James, Ben Chilwell oder Kalidou Koulibaly) kompensieren und ihm blieb aufgrund der englischen Wochen nur wenig Zeit, seine Ideen in den Einheiten einzustudieren. Trotzdem muss Chelsea in dieser Woche liefern. Erst in der dritten Runde im League Cup am Mittwochabend bei Manchester City (21 Uhr), anschließend am Samstag im wichtigeren Spiel bei Newcastle (18.30 Uhr). Sollte der CFC beim Tabellendritten verlieren, würde er die Champions-League-Plätze aus den Augen verlieren.

Dadurch stünde Potter sicherlich bereits nach der WM-Pause unter Druck. Das erfolgsverwöhnte Chelsea wäre aber gut beraten, mal etwas länger an einem Trainer festzuhalten. In dieser Hinsicht könnten sie sich ein Beispiel an den Gunners nehmen, bei denen Mikel Arteta im Derby zum 150-mal an der Seitenlinie stand. "Ich bin sicher, wenn man sich die Geschichte von Arsenal anschaut und sieht, wo sie jetzt im Vergleich zu vor einem Jahr stehen, dann ist da ein Unterschied", benennt auch Potter den Vorteil von Kontinuität und führt aus: "Ich bin mir sicher, dass Mikel manchmal Prügel bezogen hat, aber so ist das nun mal - so ist der Job und das Leben, und damit müssen wir umgehen."