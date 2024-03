Noch nicht bereit für Liga 3: Freiberg verzichtet last-minute

Der SGV Freiberg beschäftigte sich lange mit den Lizenzunterlagen für die dritte Liga, schickte sie am Ende aber doch nicht ab. Positive Signale kommen nun von der Stadt zum Thema Wasenstadion.

Regionalliga-Fußball ist in Freiberg auch über die Saison 2024/25 hinaus möglich. Der Gemeinderat der Stadt Freiberg revidierte auf Empfehlung der Stadt seine Entscheidung aus dem Jahr 2022, wonach nur bis Ende der kommenden Spielzeit viertklassiger Fußball im Wasenstadion möglich sein sollte. Zudem einigten sich das Stadtparlament und die Verwaltungsspitze mit großer Mehrheit darauf, sein sportliches Aushängeschild in begrenztem Umfang und unter Vorbehalt der Finanzierung durch die Stadt zu unterstützen, um Mindestanforderungen für die Regionalliga (wie den Bau einer Flutlichtanlage und eines größeren Gästebereichs) zu erfüllen.

Für die kommende Saison hat der SGV eine weitere Ausnahmegenehmigung der Regionalliga GmbH erhalten. Das beschlossene Paket beinhaltet nur einen Teil der vom Verein in seinem Zukunftskonzept der Stadt vorgestellten drei Varianten mit Um- und Ausbaumaßnahmen im und am Wasenstadion mit Investitionen zwischen 800.000 Euro und rund acht Millionen Euro, wovon der SGV bereit gewesen wäre, einen Großteil zu finanzieren.

Flutlichtanlage kommt

Keinen Anklang fand eine Variante des Vereins, das Wasenstadion in eine reine Fußball-Arena umzugestalten, wobei der SGV den Löwenanteil der Kosten hätte stemmen wollen. Das seitens des Vereins für Investitionen erforderliche Erbbaurecht räumte die Stadt nicht ein, stattdessen stellte sie ein Nutzungsrecht für 25 Jahre in Aussicht, legte aber Wert darauf, dass die Interessen weiterer Nutzer wie Schulen und anderer Vereine berücksichtigt bleiben müssten.

Frühestens im nächsten Jahr soll eine Flutlichtanlage im Wasenstadion installiert werden, wobei der SGV die Mehrkosten über 300.000 Euro übernehmen muss. Für den Ausbau des Gästebereichs übernimmt die Stadt zehn Prozent der Kosten, die bei 100.000 Euro gedeckelt sind. Vorerst kein Thema mehr ist für den SGV Freiberg angesichts der, wenn auch kleinen, städtischen Zugeständnisse ein angedachter kompletter Wegzug.

Noch nicht bereit für die Drittklassigkeit

Bis einen Tag vor der Abgabefrist am 1. März arbeitete der SGV zudem an den Lizenzunterlagen für die dritte Liga bereits für die kommende Saison. Dann aber verzichtete SGV-Präsident Emir Cerkez "aus diversen objektiven Gründen, die es nicht möglich gemacht haben, den Antrag ordnungsgemäß und fristgerecht einzureichen", auf die Abgabe beim DFB in Frankfurt - zumal auch die Entscheidungen der Stadt Freiberg in Sachen Zukunftsprojekt erst vier Tage später anstanden.

Eine Möglichkeit, in eine drittliga-taugliche Spielstätte, die das Wasenstadion bei weitem nicht ist, auszuweichen, wäre die schmucke Arena des ehemaligen Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach gewesen, der zurück in die Regionalliga strebt. Allerdings verbunden mit einem hohen finanziellen und organisatorischen Aufwand. "Bei fortschreitender sportlicher Entwicklung wird der Verein für den Antrag vorbereitet sein. Durch die Auseinandersetzung mit dem Lizenzantrag für die dritte Liga haben wir viel gelernt", berichtet der Präsident.

Auch sportlich wäre der SGV in der laufenden Saison wohl noch nicht bereit gewesen für die Drittklassigkeit. Mit nur einem Punkt aus zwei Auswärtspartien nach der Winterpause verspielte der SGV seine gute Ausgangsposition und liegt nun schon neun Punkte hinter Tabellenführer Stuttgarter Kickers. Vor allem im Angriff des SGV herrschte beide Male Flaute. In 180 Minuten erspielten sich die Freiberger kaum Torchancen und gingen zweimal leer aus. In Bahlingen (0:0) machte sich das Fehlen von Mittelfeldantreiber Ruben Reisig und von Dribbelkönig Filimon Gerezgiher bemerkbar. Den drittliga-erfahrenen Winter-Neuzugängen Lukas Krüger und Mike Feigenspan fehlte noch die rechte Bindung zum Spiel.