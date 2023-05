"Noch mehr Verantwortung übernehmen": Fürth verlängert mit Jung

Die SpVgg Greuther Fürth hat den Vertrag mit Innenverteidiger Gideon Jung um zwei Jahre bis Sommer 2025 verlängert, das teilte der Verein am Mittwoch mit. Der 28-Jährige hat sich nach langer Verletzungspause in der Abwehr des Zweitligisten etabliert und soll künftig mehr Verantwortung übernehmen.

Jungs Vertrag wäre nach der aktuellen Saison ausgelaufen, nun hat die Spielvereinigung frühzeitig Nägel mit Köpfen gemacht und den Innenverteidiger für weitere zwei Jahre an den Verein gebunden. "Ich freue mich über die Perspektive über die Saison hinaus hier in Fürth", erklärte Jung, der nach seinem Wechsel vom HSV nach Mittelfranken 2021 zunächst einen schwierigen Start hatte.

In seiner ersten Saison fiel er aufgrund einer Knieverletzung lange aus und kam in der Bundesliga nur auf fünf Einsätze. Auch nach dem Abstieg stand Jung zum Start der Spielzeit 2022/23 zunächst nicht zur Verfügung, Grund war eine erneute Operation am Meniskus. Seit dem Start der Rückrunde hat er sich aber in der Fürther Innenverteidigung festgespielt, in 15 Einsätzen, meist über die volle Distanz, kam er auf die kicker-Note 3,83.

Mit seiner umfangreichen Erfahrung wird er in Zukunft auch noch mehr Verantwortung in unserem Team übernehmen. Fürth-Trainer Alexander Zorniger

"Gideon hatte eine schwere Anfangszeit hier bei uns, aber er hat auch schon mehrfach gezeigt, welche Qualitäten er mitbringt", erklärte Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi die Entscheidung, Jung zu halten. "In der Kabine ist Gidi jemand, der auch junge Spieler an die Hand nimmt, weil er vieles schon erlebt hat."

Künftig soll Jung noch mehr die Rolle des Führungsspielers übernehmen, meint auch Trainer Alexander Zorniger: "Gidi hat große Fähigkeiten gegen und mit dem Ball. Wichtig ist, dass er konstant gesund ist. Mit seiner umfangreichen Erfahrung wird er in Zukunft auch noch mehr Verantwortung in unserem Team übernehmen."

John kehrt nach Hoffenheim zurück

Gleichzeitig gab das Kleeblatt bekannt, dass Leihspieler Marco John den Verein im Sommer verlassen und nach Hoffenheim zurückkehren wird. Die TSG habe die Verantwortlichen darüber informiert, dass der 21 Jahre alte Außenbahnspieler Teil ihrer Planung für die kommende Saison sei. "Marco hat in der Saison gezeigt, welche Qualitäten er hat und wir hätten ihn gerne auch über die Saison hinaus in Fürth gesehen. Die TSG hat uns jetzt aber frühzeitig signalisiert, dass sie aktuell keine weitere Leihe anstreben", erklärte Azzouzi.