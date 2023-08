"Noch mehr Verantwortung": Olinde verlängert in Berlin

Einige Leistungsträger gehen, doch Nationalspieler Louis Olinde bleibt Alba Berlin erhalten.

Olinde hat seinen Vertrag bei Alba um drei Jahre bis 2026 verlängert. Das gab der elfmalige Meister am Mittwoch bekannt. Der 25-Jährige war 2020 von Brose Bamberg in die Hauptstadt gewechselt und hat seitdem mit dem Klub zwei Meisterschaften und einen Pokalsieg geholt.

Der Forward, Sohn der Bundesliga-Legende Wilbert Olinde, bereitet sich in Bonn derzeit mit der Nationalmannschaft auf die WM (25. August bis 10. September) vor. Zuletzt war Olinde in der NBA Summer League für die Phoenix Suns aufgelaufen.

"Entwicklung mit tollen Leistungen unterstrichen"

"Louis hat sich in den drei Spielzeiten bei uns enorm verbessert und seine Entwicklung in der letzten Saison mit tollen Leistungen unterstrichen", sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda: "Ich bin mir sicher, dass er in Zukunft ein noch größerer Leistungsträger wird und noch mehr Verantwortung übernimmt."

Generell verzeichnet Alba einen großen Umbruch vor Beginn der Saison 2023/24. Erst am Dienstag hatte sich Center Ben Lammers verabschiedet. Mit Tamir Blatt (Tel Aviv), Maodo Lo (Olimpia Mailand), Luke Sikma (Olympikos Piräus), Jaleen Smith (Virtus Bologna) und Yovel Zoosman (Hapoel Jerusalem) zogen weitere Leistungsträger in diesem Sommer weiter.

Alba startet wie Bayern München mit einer Wildcard ausgestattet abermals in der Euroleague. Die BBL-Saison beginnt Ende September auswärts in Heidelberg.