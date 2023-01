"Noch mehr Stabilität": St. Pauli leiht Zürichs Mets aus

Der FC St. Pauli verstärkt sich in der Abwehr: Die Kiez-Kicker leihen Karol Mets vom FC Zürich aus.

Karol Mets kommt zunächst bis zum Saisonende zum FC St. Pauli, der Zweitligist sicherte sich aber eine Kaufoption. Die Hamburger reagierten damit auf die Ausfälle von Jakov Medic und David Nemeth in der Defensive. "Nach den Verletzungen von wichtigen Abwehrspielern wollten wir uns auf der zentralen Abwehrposition absichern. Mit der Verpflichtung von Karol wollen wir unserer Defensive noch mehr Stabilität verleihen", wird St. Paulis neuer Sportchef Andreas Bornemann in der Vollzugsmeldung des Klubs zitiert.

Der 29-jährige Mets spielte zuletzt für den FC Zürich, mit dem er im Sommer 2022 unter dem jetzigen Hoffenheimer Coach André Breitenreiter die Meisterschaft in der Schweiz gewann. Zuvor stand der 1,91 Meter große Innenverteidiger in Bulgarien, Saudi-Arabien, Schweden, den Niederlanden und in Norwegen unter Vertrag. Ausgebildet wurde er bei Flora Tallinn in Estland. Dort sammelte er auch Erfahrungen auf europäischer Ebene, kam in der Champions-League- und Europa-League-Qualifikation zum Einsatz. Weitere internationale Einsätze absolvierte er für AIK Solna und die Züricher.

Er bringt die körperlichen und spielerischen Fähigkeiten mit, die zu unserem Spielstil passen und uns besser machen werden. St. Paulis neuer Cheftrainer Fabian Hürzeler

"Karol verfügt über viel Erfahrung und strahlt Ruhe aus, die dem Team guttun wird. Er bringt die körperlichen und spielerischen Fähigkeiten mit, die zu unserem Spielstil passen und uns besser machen werden", ist sich St. Paulis neuer Cheftrainer Fabian Hürzeler sicher.

Mets selbst spricht von einer "großartigen Chance", die er nun bekommt. "Der Verein ist international bekannt, ich freue mich sehr auf das erste Spiel am Millerntor."