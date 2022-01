"Noch mehr Power und Variabilität": Meppen verpflichtet Feigenspan

Der SV Meppen hat Mike Feigenspan unter Vertrag genommen. Der Offensivmann kommt zwar aus der Regionalliga Südwest ins Emsland, hat aber eine Menge Drittliga-Erfahrung vorzuweisen.

Mike Feigenspan (li.) spielt künftig nicht mehr in Rot, sondern in Blau. picture alliance

Eintracht Braunschweig und KFC Uerdingen: Das waren die Klubs, für die Mike Feigenspan bisher 75 Mal in der 3. Liga auf dem Feld stand - nun kommt ein weiterer Verein hinzu. Wie der SV Meppen an diesem Montag verkündete, geht der 26-jährige Angreifer in Zukunft im Emsland auf Torejagd.

Feigenspan kommt vom Regionalligisten Hessen Kassel und erhält beim SVM einen Vertrag, der zunächst einmal bis Saisonende läuft, allerdings eine Option bereithält.

"Er ist ein Stürmertyp, der enormes Tempo auf den Platz bringt und vorne flexibel einsetzbar ist", sagte Heiner Beckmann im Zuge der Verpflichtung. Von Feigenspan verspricht sich Meppens Sportvorstand vor allem eines: "noch mehr Power und Variabilität".

Am Samstag gegen Havelse

Derzeit steht Meppen auf Rang vier und ist punktgleich mit dem Tabellendritten Saarbrücken. Am Samstag trifft die Elf von Trainer Rico Schmitt auf den TSV Havelse.