"Noch mehr Geschwindigkeit und Tiefe": Hansa verpflichtet Kinsombi

Hansa Rostock hat sich die Dienste von Christian Kinsombi gesichert. Der 23-Jährige erhält bei der Kogge einen Vertrag bis 2026.

Kinsombi war beim SVS noch vertraglich gebunden, hatte aber eine Ausstiegsklausel - in welcher Höhe die Ablösesumme für Kinsombi liegt, darüber vereinbarten die beiden Vereine Stillschweigen.

Mit Christian Kinsombi bekommen wir einen unheimlich schnellen und in der Offensive sehr variabel einsetzbaren Spieler. Kristian Walter

Kristian Walter jedenfalls ist sicher, dass sich die Investition für den Offensivspieler lohnen wird: "Mit Christian Kinsombi bekommen wir einen unheimlich schnellen und in der Offensive sehr variabel einsetzbaren Spieler, der sowohl auf dem Flügel als auch als hängende Spitze agieren kann. Mit ihm soll unser Spiel im letzten Drittel noch mehr Geschwindigkeit und Tiefe erlangen und torgefährlicher werden. Wir freuen uns, dass sich Christian für den Schritt nach Rostock entschieden hat und wir uns gegen mehrere andere Zweit- und Erstligisten behaupten konnten", wird der Hansa-Sportdirektor auf der vereinseigenen Website zitiert.

Kinsombi ist bereits die siebte Neuverpflichtung für die Spielzeit 2023/24. In Rostock trifft er sowohl auf seinen ehemaligen Trainer Alois Schwartz als auch den ebenfalls zu Hansa gewechselten Ex-Teamkollegen Janik Bachmann.

Kinsombi, der bei Zweitligaabsteiger Sandhausen in der abgelaufenen Saison sechs Treffer erzielte und vier Assists sammelte, erhält in Rostock einen Vertrag für drei Jahre und ist somit bis Sommer 2026 gebunden. Seiner neuen Herausforderung sieht er mit hoher Motivation entgegen: "Ich habe mich bewusst für Hansa und gegen Angebote anderer Vereine entschieden, weil mich das Gesamtpaket hier einfach am meisten überzeugt hat. Neben der sportlichen Perspektive und den guten Bedingungen hat auch die Wucht, die hinter diesem Verein steckt, für Hansa gesprochen."