Noch mal so viel Glück? Xavis Schicksalsspiel gegen Benfica

Xavis Einstand ist gelungen, zumindest ergebnistechnisch. Genau das ist für den FC Barcelona auch am Dienstag in der Champions League wohl unabdingbar.

Ein Zu-null-Sieg hat sich auf ewig in die Statistiken eingebrannt, sollte man dort in Zukunft nach Xavis Debüt als Trainer des FC Barcelona suchen. Das Ergebnis erzählt aber nicht die ganze Wahrheit.

Eine gewisse Handschrift, was Ballzirkulation oder Pressing betrifft, war beim 1:0 gegen den aufgestiegenen Stadtrivalen Espanyol schon zu erkennen, dem Stil unter Pep Guardiola nicht unähnlich. Sämtliche Fußballgötter hatten es bei seiner Premiere allerdings gut mit Xavi gemeint.

Gleich zweimal im Alu-Glück

Der FCB, den Xavi mit dem 17-jährigen Debütanten Ilias beginnen ließ, ging erst durch einen schmeichelhaften Elfmeter in Führung - in der Schlussphase hätte er dann eigentlich mindestens einen Gegentreffer kassieren müssen: Espanyols Dimata köpfte freistehend aus wenigen Metern am Tor vorbei, Zielspieler de Tomas traf gleich zweimal den Pfosten.

Nun zählt am Ende freilich nur, was auf der Anzeigetafel steht: das Ergebnis. Doch wenn die Katalanen am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) etwas weniger Glück haben, könnte es für sie ziemlich unangenehm werden. In Xavis zweitem Spiel als Barça-Trainer geht es nämlich gegen Benfica - und um nicht viel weniger als die Teilnahme an der K.-o.-Runde der Champions League.

Schießen die Bayern Barça in die Europa League?

Denn verliert Barcelona wie schon in Lissabon ein zweites Mal gegen Benfica, ziehen die Portugiesen (zwei Punkte Rückstand) am fünfmaligen Titelträger vorbei, der am letzten Spieltag mal wieder auf die Bayern trifft. Selbst ein Remis könnte am Dienstag daher zu wenig sein, weil in UEFA-Wettbewerben der direkte Vergleich zählt.

In der Liga steht der FCB trotz des Derbysiegs nur auf Europa-League-Platz sechs, nun droht das "Unterhaus" des internationalen Fußballs auch schon in dieser Saison. Bei all den Erwartungen an den ehemaligen Weltklassespieler wäre das der nächste Rückschlag für den vor allem finanziell gebeutelten Weltklub. So wird bereits Xavis zweites Spiel zu einem Schicksalsspiel für den FC Barcelona.