Noch Luft nach oben: Das Tour-Zwischenzeugnis der deutschen Fahrer

Seit zwei Jahren warten die deutschen Radprofis bereits auf einen Etappensieg bei der Tour de France. Die bisherigen Leistungen von Emanuel Buchmann und Phil Bauhaus lassen hoffen, dass dieses in der zweiten Tour-Woche ein Ende hat.

Nach den Anstrengungen der ersten Tour-Woche mit ihren schweren Bergetappen in den Pyrenäen und auf den Puy de Dome genoss das Peloton am Montag den Ruhetag. Eine kurze regenerative Einheit auf dem Rad und Beine hochlegen im Teamhotel: Es gilt den Kopf frei zu kriegen und Kraft zu tanken für die kommenden Aufgaben im Zentralmassiv und den Alpen.

Während vor allem das spannende Duell zwischen den Favoriten Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard für Begeisterung sorgt, ist für die deutschen Fahrer bei dieser Ausgabe der Tour noch viel Luft nach oben. Nach neun Etappen steht für Buchmann und Co. noch kein Etappensieg zu Buche, kein deutscher Fahrer hat eine realistische Chance auf eines der Sondertrikots und im Gesamtklassement befindet sich nur Buchmann mit Rang 13 in der Nähe der besten Fahrer, seine Landsleute folgen auf 68, 71, 99, 108, 159 und 163.

Doch es gibt Anlass zur Hoffnung auf den ersten deutschen Tagessieg, seitdem Nils Politt 2021 in Nimes triumphierte. Vor allem Buchmann präsentierte sich auf den ersten Etappen in starker Form und Sprinter Phil Bauhaus verpasste zweimal nur knapp den Etappensieg. Am ersten Ruhetag ist daher Zeit, eine Zwischenbilanz der deutschen Leistungen bei der diesjährigen Tour zu ziehen:

Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe):

Der Tour-Vierte von 2019 hat sich nach schwierigen Jahren in der erweiterten Weltspitze zurückgemeldet und präsentierte sich bisher stark. Der 30-Jährige fungiert als Edelhelfer von Team-Kapitän Jai Hindley und erfüllte diesen Auftrag bisher mit Bravour: Auf der fünften Etappe unterstützte er den Australier am Col de Soudet wie am Col de Marie Blanque und hat damit großen Anteil daran, dass Hindley vorübergehend in Gelb fuhr und derzeit auf Rang drei im Gesamtklassement steht.

Ein Ausreißersieg im Hochgebirge und eine Top-Ten-Platzierung erscheinen möglich, sollte Buchmann in den zwei verbleibenden Wochen auf eigene Faust fahren dürfen, statt das Team zu unterstützen. "Die Hoffnung besteht schon. Es kann sich ja mal wieder ergeben, dass ich in eine Gruppe reinrutsche", sagte Buchmann am Montag und ergänzte: "Ich muss von Tag zu Tag schauen, was der Plan des Teams ist und was möglich ist."

Phil Bauhaus (Bahrain Victorious):

Bauhaus ist die deutsche Überraschung auf der bisherigen Tour. Bei seiner ersten Frankreichrundfahrt gehört der 29-Jährige sofort zu den Topsprintern: Zweiter an Tag drei, Dritter an Tag vier - beide Male fehlten dem Bocholter nur Zentimeter zum Tagessieg. Dass es für ganz vorne (noch) nicht reichte, hat auch mit der Dominanz von Jasper Philipsen zu tun, der drei von vier Sprintankünften für sich entschied. Bis zu vier Massensprints sind auf der Großen Schleife in diesem Jahr noch zu erwarten. Vier Möglichkeiten für Bauhaus also, seine starke Form mit einem Etappensieg zu veredeln.

Nikias Arndt (Bahrain Victorious):

Die starken Leistungen von Bauhaus haben auch mit Arndt zu tun. Der 31-Jährige ist ein klassischer Helfer und brachte seinen Freund und Zimmernachbarn Bauhaus bei den Sprints immer wieder gut in Position. Darf er in den kommenden Tagen auf eigene Rechnung fahren, dann ist dem Allrounder eine Fahrt in einer Ausreißergruppe samt gutem Ergebnis zuzutrauen.

Simon Geschke (Cofidis):

Im vergangenen Jahr fuhr Geschke lange Zeit im Gepunkteten Trikot für den Führenden in der Bergwertung, das ihm erst kurz vor Ende der Tour entrissen wurde. Bei der diesjährigen Ausgabe ist es dagegen wesentlich ruhiger um den 37-Jährigen. Sein Ziel ist aber der zweite Etappensieg nach 2015 und hier gibt sich Geschke zuversichtlich: "Da ich bis jetzt 'nur' im Feld mitgefahren bin, hab ich mich noch nicht komplett verausgabt", sagte Geschke dem "cycling magazine".

Georg Zimmermann (Intermarche-Circus-Wanty):

Enttäuschend verläuft die Tour de France bisher für Zimmermann. Anders als geplant verpasste der kletterstarke Allrounder bisher jedes Mal den Sprung in eine starke Ausreißergruppe, in der er um den Tagessieg hätte kämpfen können. Das will der 25-Jährige in den kommenden Tagen jedoch ändern.

Nils Politt (Bora-hansgrohe):

Politt - 2021 letzter deutscher Etappensieger bei der Tour de France - fährt in diesem Jahr deutlich zurückhaltender als gewohnt. Bei Bora-hansgrohe ist er vor allem als Helfer eingespannt und hat somit auch Anteile an der bisherigen Leistung der Equipe. Von einem Etappensieg scheint der Allrounder bei dieser Ausgabe aber weit entfernt.

John Degenkolb (Team dsm-firmenich):

Auch für Degenkolb, Etappensieger im Jahr 2018, verläuft die diesjährige Frankreich-Rundfahrt weitgehend unspektakulär. Für sein DSM-Team ist der 34-Jährige als "Road Captain" von immenser Bedeutung, um einen Tagessieg konkurriert der Routinier aber wohl nicht mehr.