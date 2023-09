Noch keine Wende, aber wichtige Erkenntnisse

Ein Sieg nach einer Serie von Minusleistungen reicht natürlich nicht, um voreilig schon über eine Wende für den deutschen Fußball zu philosophieren, auch nicht, wenn es gegen den Vize-Weltmeister war. Und doch lieferte das 2:1 gegen Frankreich wichtige Erkenntnisse. Ein Kommentar von kicker-Reporter Sebastian Wolff.

Auf den ersten Blick wehte ein Hauch von Fußball-Romantik durch das Dortmunder Stadion. Thomas Müller, der zwischenzeitlich nicht mehr berücksichtigte Weltmeister von 2014, traf beim Comeback von Rudi Völler, dem Relikt aus den 80er, 90er und 2000er Jahren. Das Publikum stimmte schon nach fünf Minuten selig erste "Rudi Völler"-Sprechchöre an, intonierte nach rund einer Stunde den Klassiker "Es gibt nur ein' Rudi Völler".

Doch der Dienstagabend war weit mehr als nur Folklore. Er brachte zum Vorschein, dass nach Monaten, in denen alles rund um die Nationalmannschaft schwer und schwerfällig wirkte, mitunter die einfachen Dinge Entscheidendes bewirken können. Völler hatte auf der Pressekonferenz vor der Partie angekündigt, dass er im Verbund mit Hannes Wolf und Sandro Wagner Ansätze habe, wie die Schießbude DFB-Abwehr zu schließen sei - und das Trio fand tatsächlich probate, einfache Mittel, wählte gegen den Ball einen konservativeren Ansatz mit zwei Viererreihen, stand etwas tiefer, verteidigte resoluter.

Und die Dankbarkeit, mit der das Publikum jede gelungene Abwehraktion und jeden leidenschaftlich geführten Zweikampf feierte, demonstrierte noch etwas, für die Heim-EM ganz Elementares: Es braucht nicht viel und erscheint relativ einfach, die deutschen Fans nach den vielen Tiefschlägen der vergangenen Jahre, wieder hinter sich zu versammeln. Auch hier mag der angestaubte Begriff von den einstigen deutschen Tugenden arg nach Fußball-Romantik klingen, und doch bewies die gezeigte Leidenschaft und Kompromisslosigkeit zweierlei: Es reicht, die Fans mitzunehmen, und: Es führt zu Stabilität, zu Selbstvertrauen, das zumindest phasenweise auch in ansehnlichen Ballstafetten mündete.

Deutsche Elf zeigte sich deutlich wehrhafter

Es geht nach dem Abend von Dortmund nicht darum, nach einer Zukunft mit Liebling Völler zu rufen. Es geht aber sehr wohl um die Erkenntnisse, die er mit seinem im Eilverfahren zusammengestellten Trainerteam lieferte: Obwohl die Franzosen auf ihren Superstar Kylian Mbappé verzichtet hatten und nicht restlos ans Limit gegangen waren, zeigte die deutsche Elf eben doch, dass sie deutlich wehrhafter sein kann als sie in den zurückliegenden Monaten gewirkt hat. Am sichtbarsten wurde dies an Serge Gnabry, der am Samstag beim 1:4-Debakel gegen Japan noch seltsam teilnahmslos gewirkt hatte und gegen Frankreich den Vorwärts- und den Rückwärtsgang mit gleichem Tempo und gleicher Hingabe eingelegt hatte.

Völler hatte im Vorfeld der Partie erklärt, Hansi Flick habe den nach dem WM-Aus von Katar schweren Rucksack nicht mehr abladen können. Am Dienstag wirkten auch die Spieler, als seien sie um einiges leichter. Das bedeutet noch keine Wende. Es ist aber, unabhängig von der Besetzung des Bundestrainer-Postens, ein Signal - dass mit dieser Mannschaft mehr möglich ist als sie zuletzt gezeigt hat. Und dass dann auch das Publikum schneller zurückgewonnen werden kann als das nach der Tristesse der letzten Monate denkbar erschien.