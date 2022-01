Noch keine Haaland-Diagnose am Sonntag

Muss Erling Haaland pausieren? Und falls ja, wie lange? Diese Fragen stellen sich die BVB-Fans seit dem 3:2-Sieg bei der TSG Hoffenheim am Samstag. Am Tag danach lässt eine Diagnose weiter auf sich warten.

TV-Bilder lassen wenig Gutes erahnen

Offizielle Aussagen zur Schwere der Verletzung, die sich Haaland beim 3:2 in Sinsheim ohne Fremdeinwirkung bei einem Sprintduell mit Hoffenheims Kevin Vogt im Adduktorenbereich auf der rechten Seite zugezogen hatte, gab es am Sonntag nicht. Erst am Montag ist damit zu rechnen, dass der BVB eine Diagnose veröffentlicht und sich daraus Rückschlüsse auf die mögliche Dauer des Ausfalls des Norwegers ziehen lassen. Von wenigen Tagen bis einigen Wochen ist derzeit alles vorstellbar angesichts der TV-Bilder, die allerdings wenig Gutes erahnen ließen.

BVB ohne Haaland: Von zehn Spielen gingen vier verloren

Bereits in der Hinrunde war Haaland zweimal aufgrund von Muskelverletzungen ausgefallen. Insgesamt verpasste er sechs Liga-Spiele, drei Champions-League-Partien und die DFB-Pokal-Begegnung gegen Ingolstadt. Vier der zehn Partien ohne den Ausnahmestürmer, der in 20 Saisonspielen wettbewerbsübergreifend 23 Mal traf und zudem sechs Treffer vorbereitete, verlor der BVB.

Entwarnung bei Akanji und Meunier

Entwarnung gab es dagegen am Sonntag bei Manuel Akanji und Thomas Meunier. Während der Belgier kurzfristig die Partie in Sinsheim aufgrund von leichten muskulären Problemen verpasste, wurde Akanji, der im Dezember am Knie operiert worden war, in der Schlussphase ausgewechselt. Ernsthafte Verletzungen liegen aber bei beiden nicht vor. Das Duo dürfte bis zum nächsten Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen (6. Februar) wieder voll einsatzfähig sein. Außerdem hoffen die Borussen bis dahin auf die Rückkehr von Emre Can (Muskelfaserriss) und Giovanni Reyna, der nach sechsmonatiger Pause nicht mehr weit von seinem Comeback entfernt ist.

BVB verwirft Idee eines Trainingslagers

"Wir werden die kommenden Tage nutzen, um intensiv zu trainieren und an den Themen zu arbeiten, die sich uns zuletzt gestellt haben, gerade in der Defensive", sagte Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl am Sonntag dem kicker. Die Idee, ein mehrtätiges Trainingslager außerhalb von Dortmund abzuhalten, verwarf der Klub. Auch ein Testspiel ist in den spielfreien Tagen nicht geplant.