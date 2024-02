Noch keine Entscheidung über Walter

Am Freitagmittag hatte Tim Walter gemeinsam mit Torwarttrainer Sven Höh erst die bisherige Nummer 1, Daniel Heuer Fernandes und dann Matheo Raab, vom Torwarttausch informiert und damit zumindest zu diesem Zeitpunkt ein wenig überrascht. War es seine letzte Entscheidung als HSV-Trainer?

Beim Weg auf den Trainingsplatz am Tag nach dem desillusionierenden 3:4 gegen Hannover 96 wurde Tim Walter von Sportdirektor Claus Costa begleitet, im Anschluss daran ging es für ihn, wie an freien Tagen üblich, heim zur Familie nach München. Was nach ganz gewöhnlichen Abläufen klingt, drückt die Realität beim HSV derzeit indes nicht aus. Es sind besondere Tage. Und es könnten die letzten für Walter in der Hansestadt sein.

zum Thema Der HSV ist an einem Tiefpunkt unter Walter

Dem ausgebliebenen Bekenntnis von Sportvorstand Jonas Boldt am späten Freitagabend ("So können wir nicht weiterspielen") folgten am Wochenende Gespräche in verschiedenen Konstellationen, auch mit Spielern. Die stellen sich, wie Robert Glatzel ("Auf jeden Fall glauben wir daran"), öffentlich hinter ihren Trainer. Auf dem Platz aber offenbaren gerade die Defensivkräfte so deutlich nie zuvor in den gemeinsamen zweieinhalb Jahren, dass die Spielidee zunehmend Verunsicherung auslöst.

Von 1,3 auf 2,25 Gegentore pro Spiel

"Uns hat gegen Hannover die Geschlossenheit gefehlt", moniert Mittelfeld-Chef Jonas Meffert, "und auch das Zutrauen, hintenheraus zu spielen." Ein Kernmerkmal von Walters Idee. 1,3 betrug der Gegentorschnitt pro Spiel, bevor der gebürtige Badener kurz vor Weihnachten den deutlichen Auftrag erhalten hatte, die Defensive zu stabilisieren - bei 2,25 liegt der Schnitt in den vier Partien seitdem. Es ist der statistische Beleg dafür, dass der HSV instabiler denn je unter Walter agiert.

Eine Entscheidung, wie und ob es mit dem Trainer weitergeht, war am Sonntagabend noch offen. Sie soll zum Wochenstart, spätestens aber am Dienstag fallen. Dann kommt der Vorstand turnusmäßig zusammen und muss zumindest eine Entscheidung darüber treffen, wer am kommenden Samstag in Rostock auf der Bank sitzt.

Die Terminierung der Vorstandssitzung könnte bedeuten: Selbst wenn Walter zum Start in die Trainingswoche am Montag um 15 Uhr noch die HSV-Profis anleitet, muss dies nicht zwangsläufig bedeuten, dass es mit ihm darüber hinaus auch weitergeht. Die Stimmungslage im Aufsichtsrat war schon vor der Winterpause äußerst kritisch, am Freitagabend nach dem abermaligen Defensiv-Debakel war sie auch unter den Anhängern gekippt.

Boldt befindet sich in einem Abwägungsprozess

Boldt sieht auch jetzt noch die Gefahr, dass ein völlig anderer fußballerischer Ansatz die Verunsicherung innerhalb der Mannschaft potenzieren könnte, befindet sich daher in einem Abwägungsprozess. Neu an der Ausgangslage nun ist, dass mit Steffen Baumgart ein höchst attraktiver Trainerkandidat auf dem Markt ist. Mit ihm hatte sich Boldt bereits im Sommer 2021 getroffen, zu diesem Zeitpunkt allerdings war der damalige Paderborner bereits sehr weit mit dem 1. FC Köln und der HSV-Vorstand sehr weit mit Walter. Allein diese Ausgangslage indes macht Baumgart nicht zum automatischen Nachfolger.