Noch keine Entscheidung über Rothe-Verbleib beim BVB

Die Leihe zu Holstein Kiel erwies sich für Tom Rothe (19) als richtige Entscheidung. Der Linksverteidiger hatte mit zehn Vorlagen und vier Toren großen Anteil am Aufstieg der Störche. Ob er nach dem Jahr in Kiel in der kommenden Saison für den BVB aufläuft, ist offen. "Es gibt einige Interessenten für ihn, aber überhaupt noch keine Entscheidung", so Sebastian Kehl. Rothes Zukunft in Dortmund hängt auch von den Personalien Ian Maatsen (22) und Ramy Bensebaini (29) ab.