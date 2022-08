Noch keine Einigung: Verhandlungen mit Trainer Reis vertagt

Der VfL Bochum hat die Nachfolge von Sebastian Schindzielorz geregelt. Ex-VfL-Profi Patrick Fabian wird neuer Sport-Geschäftsführer. Indes wurden die Verhandlungen mit Trainer Thomas Reis vertagt.

Sebastian Schindzielorz wird Bochum verlassen, soviel war seit Ende Mai klar. Die Lücke, die der 43-Jährige hinterlässt, wurde am Mittwoch mit Patrick Fabian geschlossen, wie der VfL mitteilte. Fabian erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

"Patrick Fabian kennt als Ex-Profi das Innenleben der Kabine, ist Teamplayer und hat schon als Kapitän eine Führungsrolle innegehabt. Er soll die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers fortführen, seine eigenen Ideen einbringen und neue Impulse setzen", erklärte Hans-Peter Villis, Vorstandsvorsitzender des VfL Bochum.

"Er hat in den vergangenen zwei Jahren, nach Beendigung seiner aktiven Laufbahn, als Assistent von Sebastian Schindzielorz gearbeitet und so Einblicke in die Kernelemente seiner zukünftigen Tätigkeit nehmen können", ist sich Villis sicher, den richtigen Mann für den Job als Sport-Geschäftsführer des Bundesligisten präsentiert zu haben.

Fabian erfüllt es nach mehr als 22 Jahren in Bochum "mit Stolz, nun die Funktion des Geschäftsführers Sport zu übernehmen. Durch die theoretischen Inhalte meines Studiums und die praktischen Erfahrungen der letzten Jahre konnte ich mir wertvolles Wissen für diese Position aneignen."

Reis: "Bisher konnten wir uns nicht einigen"

Wertvolles Wissen bringt auch Thomas Reis ein - auf der Position des Trainers. Sein Vertrag läuft aber nur noch bis Juni 2023. Der VfL möchte verlängern, Gespräche haben bereits stattgefunden. Villis zeigte sich Ende Juli noch optimistisch, dass der Coach verlängert. Nun wurden "die Verhandlungen zunächst vertagt", wie der Klub mitteilte.

"Zuletzt gab es einigen Wirbel zu meinen Äußerungen zum aktuellen Verhandlungsstand. Sie ließen Raum für Spekulationen. Da wurde mehr hineininterpretiert als nötig", erklärte Reis. "Fakt ist: Es gab Angebote seitens des Vereins, zuletzt vor dem ersten Pflichtspiel dieser Saison. Bisher konnten wir uns nicht einigen. In der jetzigen Situation ist es aber wichtig, den vollen Fokus auf die Liga und die Mission Klassenerhalt zu richten.“

Vertragsverhandlungen "zu einem späteren Zeitpunkt"

Das sieht auch Villis so: "Deshalb sind wir übereingekommen, die Vertragsverhandlungen zunächst ruhen zu lassen, um sie zu einem späteren Zeitpunkt, zum Beispiel während der Weltmeisterschaft, wieder aufzunehmen."