Noch keine DFL-Entscheidung: Düsseldorf reist nach Paderborn

Noch immer gab es keine finale Entscheidung von der DFL, ob die für Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) geplante Partie der Düsseldorfer in Paderborn abgesagt wird. Es hängt an einem Spieler.

"Es gibt noch keine finale Rückmeldung von der DFL, wir müssen davon ausgehen, dass das Spiel stattfindet, genauso bereiten wir uns auch vor. Wir hatten gerade Training und werden uns nun auf den Weg nach Paderborn machen", sagte Sportdirektor Christian Weber auf der Pressekonferenz am Freitag.

Und weiter: "Wir haben einen Antrag auf Spielabsetzung bei der DFL gestellt, heute ist bei unserer PCR-Testung kein weiterer Fall dazugekommen. Momentan geht es darum, innerhalb der DFL eine Detailfrage zu klären, welche Spieler als spielfähig gelten und welche nicht."

Aktuell sind mit Lex-Tyger Lobinger, Leonardo Koutris, Nicolas Gavory, Robert Bozenik, Marcel Sobottka, Dennis Gorka, Matthias Zimmermann, Andre Hoffmann, Christoph Klarer, Thomas Pledl, Kristoffer Peterson, Rouwen Hennings, Daniel Ginczek und Jordy de Wijs 14 Lizenzspieler infiziert.

"Es hängt von einem Spieler ab"

"Es ist eine komplexere Detailfrage, die auch nicht genau definiert ist. Momentan sind es 16 Spieler, die als spielfähig eingeschätzt werden. Es hängt momentan von genau einem Spieler ab", sagte Keller weiter. Laut DFL-Spielordnung müssen eben mindestens diese 16 spielberechtigten Lizenzspieler und/oder in der Lizenzmannschaft spielberechtigten Amateure/Vertragsspieler zur Verfügung stehen.

Bis die letzte Entscheidung von der DFL kommt, muss die Fortuna davon ausgehen, dass die Partie am Samstag in Paderborn stattfindet. Eine Freitestung der infizierten Spieler ist nicht möglich. "Alle befinden sich in Isolation, da sind uns die Hände gebunden und wir hatten keine Möglichkeit, die Spieler freizutesten", sagte Keller.

Hoepner übernimmt für Thioune

Betreut wird die Mannschaft in Paderborn im Übrigen von Co-Trainer Jan Hoepner, da auch Chefcoach Daniel Thioune positiv getestet wurde. "Daniel Thioune und ich sind permanent im Austausch. Wir werden heute auf der Busfahrt oder morgen früh entscheiden, wie wir den Austausch am Spieltag angehen", so Hoepner. "Wir geben den Jungs einen guten Plan gegen Paderborn an die Hand. Man kann davon ausgehen, dass sie ihr Herz auf dem Platz lassen werden."