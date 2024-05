Noch kein Teamtraining: Wie viel Risiko geht Xabi Alonso mit Wirtz?

Wird Florian Wirtz rechtzeitig für das Bundesligafinale am Samstag gegen Augsburg fit? Ein Einsatz des am Oberschenkel verletzten Schlüsselspielers ist besonders in Hinsicht auf das Finale in der Europa League am Mittwoch nächster Woche nicht ohne Risiko.

Es ist der linke Oberschenkel, um den sich alles dreht. Seit dem Dortmund-Spiel (1:1) am 21. April laboriert Florian Wirtz an einem Pferdekuss, den er kurz vor Schluss von Dortmunds Marius Wolf verpasst bekam. Zuletzt im Halbfinal-Rückspiel gegen die AS Rom (2:2) konnte der Leverkusener Kreativdirektor sogar nicht richtig sprinten, zog sein linkes Bein nur nach. So dass sich jetzt die Frage stellt: Wird's was mit Wirtz im Bundesligafinale gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker)?

Für den Mittwoch hatte Trainer Xabi Alonso die mögliche Rückkehr des 21-Jährigen angekündigt. Teile des Teamtrainings solle dieser, wenn alles gut laufe, absolvieren, um dann am Samstag "ein bisschen" spielen zu können. Ob dies möglich ist, bleibt abzuwarten.

Wirtz fehlt beim Mannschaftstraining

Denn am Mittwoch fehlte der deutsche Nationalspieler beim Mannschaftstraining, was zumindest ein Fragezeichen hinter die Einsatzfähigkeit des Zauberfußes setzt.

Offensichtlich ist, dass der betroffene Oberschenkelmuskel noch nicht maximal belastet werden soll, um weitere Einblutungen zu vermeiden. Zu solchen war es wohl gekommen, als Wirtz nach dem Dortmund-Spiel in den Partien gegen den VfB Stuttgart (2:2), als die mittlerweile bei 50 Spielen stehende Leverkusener Serie ohne Niederlage bei einem 1:2-Rückstand zu reißen drohte. Und erneut in besagtem Rom-Spiel, als Bayer bei einem 0:2-Rückstand vor dem das Aus stand. Komplett abgeheilt war die Verletzung da offensichtlich nicht.

Jetzt stellt sich die Frage, wie viel Risiko Xabi Alonso mit Wirtz geht. Zumal es sich um das linke Bein des Topstars handelt, an dem er im März 2022 einen Kreuzbandriss erlitten hatte.

Ob es für Samstag reicht - da sind wir entspannt. Simon Rolfes

Klar ist: Der Trainer würde seinen Schlüsselspieler, der nach dem Stuttgart-Spiel in der Liga nicht mehr zum Einsatz kam, gerne gegen Augsburg etwas Matchpraxis verleihen. "Es wäre für ihn gut, dass er vor den beiden Endspielen ein bisschen spielen kann", hatte Xabi Alonso nach dem 5:0-Sieg in Bochum am Sonntag erklärt.

Der Hintergrund dafür dürfte, wie es die Worte des Spaniers andeuten, in erster Linie ein psychologischer sein. Wirtz soll einen Kurzeinsatz bekommen, um sich und auch nach draußen zu zeigen: Es geht.

Zudem dürfte dem Topstar auch einiges daran gelegen sein, die Meisterschale im Trikot nach einem Einsatz entgegenzunehmen und nicht als ein an diesem Tag Unbeteiligter. Andererseits muss ein erneuter Rückschlag aber in jedem Fall vermieden werden. Geriete sonst doch das Europa-League-Finale am Mittwoch nächster Woche in Dublin gegen Atalanta Bergamo in Gefahr. Und diese Partie ist die, um die sich am Ende alles dreht. Sein Einsatz am Samstag dürfte sich erst am Freitag im Abschlusstraining entscheiden, falls Wirtz, der nur individuell und mit geringerer Intensität trainiert, dann ohne Nachwirkungen maximal belasten kann.

Rolfes: "Es geht bei Florian gut voran"

"Ob es für Samstag reicht - da sind wir entspannt", erklärt Geschäftsführer Simon Rolfes, der aber für Dublin einen positiven Ausblick gibt: "Es geht bei Florian gut voran. Für nächste Woche sieht es gut aus."

In Dublin gegen Bergamo wird der Techniker in jedem Fall zwingend benötigt, um den Titel einzufahren. Drei Tage später im Pokalfinale gegen Kaiserslautern wäre sein Ausfall deutlich leichter zu verkraften wie auch gegen Augsburg. Was dafür spricht, dass Leverkusens Nummer 10 am Samstag wohl nur einen symbolischen Kurzeinsatz in der Schlussphase erhält.