Noch kein Angebot für Bülter, Hoffnung bei van den Berg

Das Grundgerüst ist bereits vorhanden: Der kicker erklärt, welche Spieler aus der Abstiegself Schalkes Säulen in der 2. Liga bilden sollen, von wem sich der Verein trennen will und bei wem er trotz auslaufendem Vertrag Hoffnung auf einen Verbleib hat.

Mit seinen elf Saisontreffern, acht davon in der Rückrunde, hat Marius Bülter vermutlich Begehrlichkeiten bei Bundesligisten geweckt, so mancher Verein könnte mit einer Verpflichtung des kreativen Offensivspielers Rodrigo Zalazar liebäugeln. Bisher liegen allerdings noch keine Angebote für die beiden Schalker vor.

Peter Knäbel ist das nicht unrecht. Er würde Zalazar und Bülter ungern ziehen lassen, zumal sich der Verein - anders als in der jüngeren Vergangenheit - nicht mehr zu Notverkäufen gedrängt fühlt. Schalke 04 scheint nicht mehr grundsätzlich gezwungen zu sein, Spieler zu verkaufen, um andere einkaufen zu können. Daran ändert auch die durch den Abstieg bedingte Halbierung des Etats von rund 40 auf knapp 20 Millionen Euro nichts. Leihgeschäfte sollen zudem künftig die Ausnahme bleiben. Der Verein will vehement versuchen, in den Kaderwert zu investieren.

Knäbel bezeichnet Vertragsbestand als "gutes Fundament"

Das Grundgerüst des Zweitliga-Ensembles sollen Spieler wie Bülter und Zalazar bilden, zum erlesenen Kreis gehören allen voran auch Ralf Fährmann, Dominick Drexler, Kenan Karaman, Danny Latza, Cedric Brunner, Sebastian Polter und Henning Matriciani, mit dem der Vertrag gerade erst vorzeitig bis 2026 verlängert wurde. Sie alle haben laufende Arbeitspapiere, Knäbel bezeichnet den "Vertragsbestand als gutes Fundament".

Mit etlichen anderen Spielern laufen die vertraglichen Verbindungen jedoch aus. Dass Zweitliga-Rekordtorschütze Simon Terodde dem FC Schalke nicht mehr zur Verfügung steht, ist bereits seit mehr als einem Monat beschlossene Sache. Bei Eder Balanta, Alexander Schwolow, Michael Frey und Maya Yoshida stehen die Zeichen auf Trennung.

Kral und Krauß sind nicht zu halten - Kaminski-Verlängerung naht

Spieler wie Alex Kral, der von Union und Gladbach umworben wird, sowie Tom Krauß, der zu RB Leipzig zurückkehrt, sind nicht zu halten, bei Sepp van den Berg (FC Liverpool) und Moritz Jenz (FC Lorient) machen sich Knäbel und Co. aber zumindest leise Hoffnungen. Eine Verlängerung mit Innenverteidiger Marcin Kaminski steht unmittelbar bevor.

Von den ausgeliehenen Spielern deutet sich allenfalls eine Rückkehr von Stürmer Marvin Pieringer, der sich beim SC Paderborn mit zehn Toren und acht Vorlagen bewährt hat, und Mittelfeldspieler Florian Flick an, der beim 1. FC Nürnberg zur Stammkraft heranwuchs, ehe er sich gegen Saisonende den Mittelfuß brach und mindestens Vorbereitung und Saisonstart auf Schalke verpassen würde.