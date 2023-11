"Noch ist nichts in Schutt und Asche": RW Oberhausen will sich noch "Winterspeck" anfressen

Auswärts hui, zu Hause pfui: Die miese Heimbilanz treibt den Verantwortlichen bei Rot-Weiß Oberhausen Sorgenfalten ins Gesicht. Trotz des derzeitigen Mittelfeldplatzes und zehn Punkten Rückstand auf die Spitze will RWO die Lizenz für die 3. Liga beantragen. Erstmal wartet aber das Heimspiel gegen den SC Paderborn II.

Der Vorstandsvorsitzende ("Präsident" will er nicht genannt werden) von Rot-Weiß Oberhausen, Thorsten Binder, ist ein freundlicher Mann und stets um gute Laune bemüht. Aber angesichts der Diskrepanz zwischen Auswärts- und Heimtabelle seines Vereins wird er deutlich und ernst: "Da zeigt sich ein merkwürdiges Szenario. Wir fordern, dass die Mannschaft jetzt auch daheim performt." Auswärts hui (Erster in der Tabelle), zu Hause pfui (Platz 12), das bringt RWO kurz vor Abschluss der Hinrunde nur auf Mittelplatz acht mit zehn Punkten hinter Spitzenreiter Bocholt. "Immerhin", sagt Binder, "sehe ich das Glas halbvoll, nicht halbleer. Es ist noch nichts in Schutt und Asche." Und die Lizenz für die 3. Liga wird auch wieder beantragt.

Gründe für die Unterschiede (nicht nur beim Ergebnis) zwischen dem Heim-0:2 gegen Köln II und dem fast rauschenden 5:2-Sieg in Wegberg-Beeck sehen Binder und Trainer Jörn Nowak vor allem in der nicht aufhören wollenden Reihe von Erkrankungen und Verletzungen. Nowak: "Als wir die Serie mit vier Siegen in Folge hatten, war das das einzige Mal, dass ich nicht von Spiel zu Spiel umstellen musste." Ansonsten: Bänderrisse, Bandscheibenprobleme, Adduktoren.

Binder: "Wirklich die fetten Dinger, aber davor ist man nicht gefeit." Da ist man in Oberhausen froh, dass Moritz Stoppelkamp (neun Tore/zuletzt Doppelpack) relativ konstant den Unterschiedsspieler gibt, dass die Abwehr trotz immer neuer Formationen eine sehr solide Deckung abgibt (sechsmal zu Null/14 Gegentore), und dass der hünenhafte Cottrell Ezekwem (2,02 Meter) von Spiel zu Spiel besser mit der neuen Rolle als Sturmspitze zurecht kommt und neuerdings auch mal trifft.

Der U 21 des SC Paderborn blicken die Oberhausener mit gemischten Gefühlen entgegen: Zwar ist ihnen nicht entgangen, dass dem munteren Start der Ostwestfalen ein kleines Tief gefolgt war, doch tun die Kleeblätter sich gerade gegen die "Reserven" der höherklassigen Klubs schwer: "Das sind junge, schnelle und gut ausgebildete Spieler, die die mitbringen", weiß Nowak, "und die spielen häufig unbekümmerter auf, als erwartet." Nach zuletzt fünf Heimspielen ohne Sieg (drei Unentschieden folgten zwei Niederlagen) will RWO sich im Stadion Niederrhein auf keine Experimente oder Spielchen einlassen, sondern seriös und konsequent auftreten - und Tore schießen.

Das Ziel heißt nämlich immer noch "Winterspeck". Gelegenheit gibt’s dazu noch daheim gegen Wiedenbrück, in Velbert und - wenn die anderen schon Urlaub haben - bei Borussia Mönchengladbach II.

Neben der Begegnung im Stadion Niederrhein rollt der Ball ab 14 Uhr zeitgleich noch auf vier weiteren Plätzen. Primus Bocholt hat eine Pflichtaufgabe gegen den Fohlen-Nachwuchs zu bestreiten. Verfolger Fortuna Köln empfängt Rödinghausen. Gütersloh und Wegberg-Beeck bestreiten ein wichtiges Aufsteigerduell, während an der Westkampfbahn die Verfolger Düren und Wuppertal aufeinandertreffen. Abgeschlossen wird der Spieltag in Ahlen, wo Schalke 04 II gastiert.

Eröffnet wird das letzte Wochenende der Hinrunde am Freitagabend. In Lippstadt ist Wiedenbrück zum Kellerkrimi zu Gast (19 Uhr). Eine halbe Stunde später kommt es zum tabellarisch ungleichen Reserveduell zwischen Düsseldorf und Köln. Zudem will Aachen bei Schlusslicht Velbert im Aufstiegsrennen vorlegen.