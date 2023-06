Noch immer nicht fit: Bellingham fällt für Englands Länderspiele aus

Jude Bellingham (19) wird in den anstehenden Länderspielen der englischen Nationalmannschaft nicht mit von der Partie sein. Den Mittelfeldspieler laboriert noch immer an der Verletzung, die ihn bereits im Bundesliga-Saisonfinale außer Gefecht setzte.

Wie der englische Verband am Sonntag mitteilte, wird Bellingham bei den EM-Qualifikationsspielen auf Malta am 16. Juni und gegen Nordmazedonien am 19. Juni nicht auflaufen können. Trotzdem werde er im Verbandszentrum in Burton upon Trent bleiben, um, wie es heißt, "die Verletzung, die ihn schon das Saisonfinale mit Borussia Dortmund gekostet hat, weiter auszukurieren".

Bellingham hatte beim 5:2-Sieg über Borussia Mönchengladbach am 32. Spieltag einen Schlag aufs Knie abbekommen und hatte daraufhin beim 3:0 über Augsburg eine Woche später im Kader gefehlt. Beim letzten Spiel der Saison gegen Mainz 05 stand Bellingham zwar im Kader, kam aber nicht zum Einsatz und musste von der Bank aus mit ansehen, wie der BVB die Meisterschaft durch ein 2:2 noch verspielte. BVB-Coach Edin Terzic hatte im Anschluss an die Partie verraten, dass Bellingham ihm am Vormittag mitgeteilt habe, "dass es nicht ganz reichen würde, zu hundert Prozent da zu sein, um der Mannschaft zu helfen".

Das ist mittlerweile gut zwei Wochen her - und offenbar ist Bellingham noch immer nicht fit für Pflichtspiele. In der Zwischenzeit hat sich zumindest endgültig herauskristallisiert, dass das Spiel gegen Mönchengladbach das letzte des Mittelfeldspielers im BVB-Dress war. Bellingham wird für eine Ablösesumme von 103 Millionen Euro zu Real Madrid wechseln.

Neben Bellingham fällt auch der eigentlich nominierte Lewis Dunk für die beiden Qualifikationsspiele der Three Lions aus. Der Abwehrspieler von Brighton & Hove Albion hat laut Verbandsangaben ebenfalls wegen einer Verletzung abgesagt und ist erst gar nicht ins Quartier angereist. Die ersten Nationalspieler trafen am Sonntag dort ein, die Spieler von Champions-League-Sieger Manchester City sowie Declan Rice von Conference-League-Sieger West Ham United sollen in den kommenden Tagen nachkommen.