Noch immer die Hüfte: Casteels‘ Einsatz wackelt weiter

Muss der VfL Wolfsburg auch am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Bayer Leverkusen auf seine Nummer eins verzichten? Torwart Koen Casteels konnte am Mittwoch noch immer nicht wieder voll trainieren.

Individuelles Training im Wolfsburger Rehabereich war möglich, auf dem Trainingsplatz war Koen Casteels am Mittwochmittag jedoch noch immer nicht zu sehen. Das Problem: die Hüfte. Im Heimspiel gegen Union Berlin (1:0) hatte sich der Belgier eine Prellung zugezogen. Nichts Ernstes, hieß an anfangs, dann aber fehlte der Keeper am vergangenen Wochenende in Freiburg (2:3). "Es hat uns alle überrascht, dass es nicht ging", erklärt Trainer Florian Kohfeldt, der für das Spiel am Sonntag gegen Leverkusen nun noch keine Prognose abgeben möchte. "Es wird sich im Laufe der Woche zeigen."

Er ist einfach nicht frei in den Bewegungen. Florian Kohfeldt

Klar ist: Casteels ist noch immer nicht vollends beschwerdefrei. "Er ist einfach nicht frei in den Bewegungen", berichtet der Coach. Casteels soll das Pensum in den nächsten Tagen steigern - dann wird sich entscheiden, ob der 29-Jährige zwischen die Pfosten zurückkehrt.

Ansonsten wird ihn erneut Pavao Pervan vertreten - was in dieser Saison bislang zumindest kein ganz gutes Omen war. Denn: Viermal kam der Österreicher in dieser Spielzeit schon als Casteels-Vertreter in der Bundesliga und in der Champions League zum Einsatz, viermal ging der VfL als Verlierer vom Platz.

Fragezeichen bei Steffen und Philipp

Abwarten muss Trainer Kohfeldt auch noch bei zwei Feldspielern: Renato Steffen und Maximilian Philipp meldeten sich am Mittwoch krankheitsbedingt ab.