Noch härtere Sanktion für Sancho?

Jadon Sancho wurde bei Manchester United offenbar noch weiter von der ersten Mannschaft isoliert. Dabei könnte ihn sein Trainer gerade gut gebrauchen.

Trainer Erik ten Hag hat sich und seiner Mannschaft mit dem 1:0-Auswärtssieg beim FC Burnley am Samstag vorerst ein wenig Ruhe verschafft. Nur für Jadon Sancho scheint sich die Lage bei Manchester United nicht zu bessern - ganz im Gegenteil.

Nachdem der ehemalige Dortmunder wegen seiner öffentlichen Kritik an ten Hag auf unbestimmte Zeit suspendiert worden war, berichtet nun der "Mirror", dass die Sanktionen sogar noch weitergehen. Demnach ist Sancho von sämtlichen Räumlichkeiten der ersten Mannschaft ausgeschlossen und darf auf dem Klubgelände etwa auch nicht mit dem Teamkollegen essen, sondern nur mit den Nachwuchsspielern.

Ten Hag: "Es hängt von ihm ab"

Sancho hatte in einem später wieder gelöschten Beitrag auf X (vormals Twitter) ten Hag, der seine Nichtberücksichtigung bei der 1:3-Niederlage gegen Arsenal mit unzureichenden Trainingsleistungen erklärt hatte, indirekt der Lüge bezichtigt und beklagt, zum "Sündenbock" gemacht zu werden. Medienberichten zufolge ist ten Hag erst dann bereit, Sanchos Verbannung aufzuheben, wenn sich dieser entschuldigt - was bislang nicht passiert ist. Der 23-Jährige hatte sich nicht zum ersten Mal seit seiner Verpflichtung im Sommer 2021 Verfehlungen geleistet. "Es hängt von ihm ab", hatte ten Hag vor dem Burnley-Spiel gesagt.

Was bestens zum auf vielen Ebenen chaotischen Saisonstart des Rekordmeisters passt, ist auch ein sportliches Problem für ten Hag. Durch Sanchos Abwesenheit sind die Optionen auf dem rechten Flügel nämlich noch ein wenig kleiner geworden. Mit Antony, der weiterhin freigestellt ist, um sich um die gegen ihn erhobenen Vorwürfe häuslicher Gewalt zu kümmern, und dem langzeitverletzten Amad Diallo fehlen zwei weitere Kandidaten. In Burnley wich Siegtorschütze Bruno Fernandes auf die rechte Seite aus, beim Champions-League-Auftakt in München (3:4) begann erstmals in dieser Saison der 21-jährige Facundo Pellistri.

Dennoch ist nicht zu erwarten, dass ten Hag Sancho vorzeitig begnadigt. Der Niederländer hat seit seiner Ankunft am Old Trafford immer wieder seine klare Linie bei disziplinarischen Vergehen betont - und demonstriert.