Noch einmal jünger: Wie der Haching-Deal die Altersgrenze der Bayern-Amateure drückt

Mit einem Durchschnittsalter von nicht einmal 21 Jahren stellten die Bayern-Amateure bislang bereits die mit Abstand jüngste Truppe der Regionalliga Bayern. Dieser Trend soll sich künftig weiter fortsetzen, was auch am Kooperation mit der SpVgg Unterhaching liegt.

Bayern-Trainer Holger Seitz wird in der kommenden Saison wohl erneut mit einer blutjungen Mannschaft an den Start gehen. IMAGO/foto2press

Obwohl sich die kleinen Bayern nach der Winterpause, insbesondere in der Defensive, deutlich stabilisiert hatten, konnte mit dem Abschneiden am Ende niemand zufrieden sein. In der insgesamt zehnten Saison in der bayerischen Regionalliga schnitten die Bayern-Amateure mit Platz sechs so schlecht ab wie nur einmal zuvor: 2015/16 wurde ebenfalls auf dem sechsten Rang beendet, damals mit noch zwei Punkten weniger als nun (54).

Der eingeschlagene Weg, vermehrt auf U-19-Spieler zu setzen, soll zwar fortgeführt werden, gegen einen Aufstieg allerdings würde man sich nicht wehren. Kampfansagen sind also von Trainer Holger Seitz auch vor dieser Spielzeit nicht zu erwarten. Dennoch wird sich der ehrgeizige 49-jährige Bayern-Coach nicht wieder mit Platz sechs zufrieden geben. Gilt doch gemeinhin, dass das obere Tabellendrittel der Minimalanspruch an die Zweitvertretung des Rekordmeisters ist.

Verjüngungsprozess schreitet voran - auch wegen dem Unterhaching-Deal

Die Mannschaft soll nun noch mal jünger werden, länger als maximal zwei Jahre wird nur noch in Ausnahmefällen ein Spieler dem Kader angehören. Zumal auch die geplante Kooperation mit Drittligist Unterhaching eine Win-win-Situation verspricht. Für jene Talente, die in der Regionalliga überzeugen konnten, für die aber ein Sprung in den Profikader noch zu früh kommt, bietet die Spielvereinigung eine ideale Station für den nächsten Schritt. Und umgekehrt sichern sich die Bayern damit Zugriff auf den zuletzt recht ertragreichen Talentepool der Hachinger.

Mit den Verpflichtungen von Maurice Krattenmacher (18, OM) und Gibson Nana Adu (16, Angriff) wurden zuletzt schon zwei Transfers getätigt, die als Vorgriff darauf zu verstehen sind. Die Gesamt-Ablösesumme wird von Unterhaching mit einem "niedrigen siebenstelligen Betrag" angegeben, zudem sei die "Zahlung variabler Transferentschädigungen vereinbart" worden. Wo die beiden jungen Hachinger Zugänge in der kommenden Spielzeit primär eingesetzt werden, wird sich wohl erst im Laufe der Vorbereitung zeigen. An diesem Donnerstag bittet Seitz sein neues Team ab 10.30 Uhr an der Säbener Straße zum Auftakt in die Vorbereitung. Neben einem Trainingslager in Österreich steht auch ein Testspiel gegen den neuen Kooperationspartner aus Unterhaching auf dem Programm - zweifelsohne der Höhepunkt der Vorbereitung.

Asien-Tour wird für Bayern II zur Zerreißprobe

Wie jedes Jahr wird die Vorbereitung der Profis den Saisonauftakt erschweren, denn auch der neue Proficoach Vincent Kompany wird etliche Talente aus der zweiten Mannschaft gewiss genauer inspizieren und den ein oder anderen auch auf die Asien-Tour mitnehmen wollen. Sobald sich die Mannschaft allerdings gefunden hat, geht man beim FC Bayern schon auch davon aus, eine bessere Rolle spielen zu können als in der Vorsaison. Dass dieses extrem junge Team dann jedoch tatsächlich auch im Meisterschaftskampf mitmischen kann, scheint derzeit eher unwahrscheinlich.