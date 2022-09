"Noch einmal hohe Qualität": Kickers Offenbach verpflichtet Rossmann

Südwest-Regionalligist Kickers Offenbach hat sich in der Innenverteidigung mit Maximilian Rossmann verstärkt, der nicht nur reichlich Drittliga-Erfahrung mitbringt, sondern auch 37-mal in der ersten niederländischen Liga aufgelaufen ist.

Will bald zurück in die 3. Liga: Maximilian Rossmann, hier im Trikot von Viktoria Köln, wechselt zum ambitionierten Regionalligisten Kickers Offenbach. imago images/Herbert Bucco

Der zuletzt vertragslose Maximilian Rossmann hat einen neuen Verein gefunden. Der 27-jährige Innenverteidiger schließt sich Kickers Offenbach an. Mit an den Bieberer Berg bringt Rossmann die Erfahrung von 95 Drittligaspielen (für Mainz 05 II, Sportfreunde Lotte und Viktoria Köln). Zudem darf der 1,92 Meter große Rechtsfuß auf 37 Erstliga-Partien in den Niederlanden für Heracles Almelo zurückblicken.

OFC-Geschäftsführer Matthias Georg erklärt in einer Meldung: "Wir haben uns bewusst viel Zeit genommen, um den Kader nach den Abgängen in der Defensive noch einmal mit hoher Qualität zu verstärken." Konkret zu Rossmann sagt Georg: "Maximilian Rossmann bringt viel Drittliga-Erfahrung mit, hat seine Stärken vor allem im Spielaufbau und ist mit der nötigen Robustheit ausgestattet. Er wird die nächsten Tage intensiv nutzen, um schnell wettkampfbereit zu sein."

Rossmann äußert sich so nach seiner Verpflichtung: "Ich freue mich sehr auf das Projekt und auf die neue Mannschaft, die Jungs kennenzulernen, Offenbach mit den Fans und dem Stadion. Ich will so schnell wie möglich helfen und denke das kann ich auch mit meiner Erfahrung." Auch wenn die Hessen mäßig gestartet sind, macht der Innenverteidiger keinen Hehl aus seinen Ambitionen: "Mein Ziel ist natürlich die Drittklassigkeit mit dem OFC zu erreichen, ganz klar."