Noch ein Schritt bis zu Toni und Uth: Hofmann vor Scorerrekord

Beim Tabellenführer ist Jonas Hofmann mit vier Toren und vier Vorlagen ein Erfolgsgarant. Jetzt winkt dem Leverkusener Sommer-Einkauf ein Bundesligarekord.

Auch am Samstag in Wolfsburg dürfte Jonas Hofmann zur Leverkusener Startelf gehören. Nicht nur, weil Trainer Xabi Alonso seine Anfangsformation in der Liga am liebsten gar nicht ändert. Sondern besonders, weil der 31-Jährige nach seinem Wechsel von Borussia Mönchengladbach in Leverkusen voll eingeschlagen hat. Dies ist auch rein statistisch zu belegen: So blieb Hofmann bislang in keinem Bundesligaspiel für Bayer 04 ohne Scorerpunkt, war in allen sieben Partien mindestens an einem Treffer direkt beteiligt, kam auf vier Tore und vier Assists.

Hofmann winkt ein Bundesligarekord

Gelingt es dem Rechtsfuß, diese Serie auch am Samstag in Wolfsburg fortzusetzen, würde er damit einen Bundesligarekord einstellen. Schafften es bislang doch nur Mark Uth (2019/20 für den 1. FC Köln), und Luca Toni (1988/89 für Bayern München), in ihren ersten acht Bundesligaspielen für ihren neuen Verein immer mindestens einen Scorerpunkt auf ihrem Konto zu verbuchen. Jetzt winkt Hofmann dieser Highscore, der dafür sorgen würde, dass seine Leistungen noch stärker in den Blickpunkt rücken. Denn trotz seiner herausragenden Werte liegt der Fokus bislang stärker auf Akteuren wie dem spektakulären Mittelstürmer Victor Boniface, dem absoluten Chef im defensiven Mittelfeld Granit Xhaka oder dem immer wieder auch als Spielmacher agierenden Linksverteidiger Alejandro Grimaldo.

Extrem wichtig für das Leverkusener Spiel

Bei seinem Trainer steht Hofmann aber schon jetzt extrem hoch im Kurs. Kein Wunder. Der deutsche Nationalspieler strahlt nämlich nicht nur eine hohe Torgefährlichkeit aus. Vielmehr stellt er für das Spiel der Werkself ein entscheidendes Schwungrad dar, sorgt für Spielfluss, für Ideen, schafft Räume, bestimmt den Rhythmus mit trotz seiner sehr weit vorgezogenen Position halbrechts offensiv im 3-4-3.

Dementsprechend fällt auch das Urteil von Xabi Alonso aus: "Jonas ist sehr intelligent, hat eine hohe Intuition, wo er auf dem Platz sein muss, wann er welche Entscheidung treffen muss, wann er schnell spielen, wann er aggressiv sein oder wann er das Spiel kontrollieren muss", lobt der einstige Mittelfeldstratege, "er hat diese Erfahrung. Ich habe bei ihm immer dieses Gefühl, seit er hier ist."

Hofmann ist einer, der diese vielfältigen Qualitäten nicht nur besitzt, sondern sie auch immer wieder bestätigt, ein absoluter Garant eben. "Er ist ein guter Spieler, aber er ist auch aggressiv im Strafraum, er will auch Tore schießen", lobt Xabi Alonso, "wir sind sehr glücklich, dass er hier ist." Dies gilt, selbst wenn Hofmanns Serie am Samstag reißen sollte - und erst recht, wenn er sie weiter ausbauen sollte.