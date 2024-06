Noch ein neuer Verteidiger: Wehen holt auch Janitzek

Der SV Wehen Wiesbaden hat mit Justin Janitzek den nächsten Neuzugang unter Vertrag genommen. Der Verteidiger kommt von Bayern II, zuletzt spielte er aber in St. Gallen.

Will in Wiesbaden häufiger auf dem Platz stehen als in St. Gallen: Justin Janitzek. IMAGO/Pius Koller

Der Kader des SV Wehen Wiesbaden für die kommende Saison in der 3. Liga nimmt weiter Formen an. Neben den jüngsten Neuzugängen Fabian Greilinger (1860 München) und dem Moritz Flotho (Paderborn) hatten die Hessen bereits am Montag mit Marius Wegmann einen Innenverteidiger aus der Regionalliga Bayern verpflichtet, der 25-Jährige kommt vom Fast-Aufsteiger Würzburger Kickers: Nun haben die Hessen erneut in der vierthöchsten Spielklasse zugeschlagen und Justin Janitzek vom FC Bayern München II verpflichtet.

Die letzte Saison verbrachte der Verteidiger aber gar nicht in München, sondern in der Schweiz: Janitzek war in die Super League zum FC St. Gallen verliehen. Unter Bochums neuem Trainer Peter Zeidler reichte es allerdings nur zu zwei Einwechslungen. In Wiesbaden will Janitzek nun einen neuen Anlauf nehmen: "Für mich ist die 3. Liga eine neue Herausforderung und ich möchte mit meinen Leistungen dazu beitragen, dass der SVWW seine Ziele erreicht."

Janitzek wurde beim VfB und den Bayern groß

Sportgeschäftsführer Uwe Stöver ist von den Qualitäten des jungen Abwehrmanns überzeugt: "Justin ist hochveranlagt und fußballerisch in allen Bereichen sehr gut ausgebildet. Er kann unser Spiel von der linken Halbverteidiger-Position konstruktiv aufbauen, was für unseren spielerischen Ansatz von Wichtigkeit ist. Wir freuen uns sehr auf die Arbeit mit Justin."

Janitzek war 2018 vom VfB Stuttgart in die Jugendabteilung des FC Bayern gekommen und durchlief seitdem alle Nachwuchsmannschaften beim Rekordmeister und bestritt im Herrenbereich 37 Spiele in der Regionalliga Bayern.