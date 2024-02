Noch ein Jung-Jahr bei Werder? "Nicht so weit hergeholt"

Anthony Jung hat sich zur "absoluten Konstante" in der Abwehr-Dreierkette des SV Werder Bremen entwickelt - und steuert schnurstracks auf eine Vertragsverlängerung zu.

Das Hinspiel am 4. Spieltag in Heidenheim wird möglicherweise nicht als beste Leistung dieser Saison in Anthony Jungs Erinnerungen eingegangen sein: Auswechslung zur Halbzeit beim Stand von 0:2, Endstand: 2:4. Für das darauffolgende Spiel gegen den 1. FC Köln (2:1) war der 32-Jährige seinen Platz in der Startelf erst einmal los, eine weitere Woche später kam er in Darmstadt (2:4) sogar gar nicht zum Einsatz - das hatte es seit dem Bundesliga-Wiederaufstieg des SV Werder Bremen noch gar nicht gegeben. In der Vorsaison absolvierte Jung alle 34 Ligaspiele, 32 Mal von Beginn an.

Vor dem Rückspiel gegen den Aufsteiger am kommenden Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) hat dieser verlässliche Stellenwert des Verteidigers längst wieder Bestand: Am vergangenen Wochenende wurde er erstmals in die kicker-Elf des Tages berufen. Und Jung ist generell ein Grund dafür, dass die Werder-Defensive aktuell nicht Gefahr laufen dürfte, erneut neun Gegentreffer in diesen drei Partien zu kassieren. Die Bremer haben sich deutlich stabilisiert - bei den jüngsten drei Siegen in Folge gegen Bayern (1:0), Freiburg (3:1) und Mainz (1:0) traf lediglich Vincenzo Grifo per Strafstoß.

Fritz: "Er macht noch Entwicklungsschritte"

Auch Jung glänzte in diesen Partien, erhielt zweimal die kicker-Note 2,0, einmal die 2,5. Signifikant verbessert, um fast eine ganze Note, hat sich der Linksfuß insbesondere, seitdem er in der Abwehr-Dreierkette zum Einsatz kommt - und nicht mehr, wie zuvor in aller Regel, als linker Schienenspieler. Zuletzt sprach er dabei selbst von "keinem unnatürlichen Weg". Ein Notenschnitt von 4,1 vor dem 8. Spieltag und ein Durchschnittswert von 3,13 nach dem 8. Spieltag verdeutlichen diese Diskrepanz.

Gerade wie Jung auf dem Feld Drucksituationen mit "seiner Ruhe, Abgeklärtheit und Ballsicherheit" fußballerisch löst, lässt Leiter Profifußball Clemens Fritz in den höchsten Tönen über ihn sprechen: "Man sieht auch, dass er noch Entwicklungsschritte macht, wenn er mit dem Ball andribbelt. Da hat er sich nochmal verbessert." Die Anzahl der Ballaktionen pro 90 Minuten ist dementsprechend etwa von 55 auf 73 angestiegen. "Wir sind wirklich super zufrieden mit ihm", so der 43-Jährige weiter: "Tony ist eine absolute Konstante bei uns."

Klausel verlängert Vertrag um ein Jahr

Das soll so bleiben - und das dürfte auch so bleiben. Als der Vertrag mit Jung vor etwa einem Jahr letztmals bis Sommer 2024 verlängert wurde, wurde darin auch eine Klausel verankert. Bei einem gewissen prozentualen Anteil an Einsätzen erweitert sich die Laufzeit um noch ein Jahr. Bislang stand der Bremer Profi in der laufenden Saison in 19 von 20 Pflichtspielen auf dem Platz. Lange dürfte es also nicht mehr dauern, bis die Vereinbarung greift. "Wenn man jedes Spiel auf dem Platz steht, ist man da natürlich auf einem guten Weg", bestätigt Fritz: "Das ist jetzt nicht so weit hergeholt."