Noch ein Finale für Hoeneß und Co.

Eine Rekordsaison biegt in die Zielgerade ein. Jetzt stehen die Stuttgarter nach dem 1:0 in Augsburg vor einem weiteren Finale. Am kommenden Samstag können und wollen sie auf den letzten Drücker dem FC Bayern die Vizemeisterschaft streitig machen.

Der 22. Sieg der Saison, so viele gab es niemals zuvor in der VfB-Historie. 70 Punkte auf dem Konto, was nur einmal zuvor gelang: in der Meistersaison 2007, das allerdings nach 34 Spieltagen. Und jetzt die Chance, am letzten Spieltag Tabellenplatz 2 zu sichern. Wodurch man als Vizemeister im Supercup antreten dürfte, was zusätzliche Millionen in die Kassen verspricht.

Für die Partie im bayrischen Schwaben "hatten wir uns das Ziel gesetzt, Platz 3 zu sichern. Das haben wir geschafft", resümiert Sebastian Hoeneß. "Wir hatten uns das Ziel gesetzt, 70 Punkte zu holen, das haben wir auch geschafft. Damit haben wir zumindest etwas geschafft, was nur einmal vorher gelungen war. Wir wollten ein kleines Endspiel nächste Woche, wollten noch um etwas spielen. Auch das ist uns gelungen. Und das ist großartig." Den Stuttgarter Cheftrainer machen seine Spieler - und das rekordverdächtig oft - "richtig stolz. Es spricht total für die Mannschaft, dass sie nicht wirklich nachgelassen hat. Das finde ich einfach bemerkenswert".

Zumal der am heutigen Sonntag seinen 42. Geburtstag Feiernde die vergangene Trainingswoche mit gemischten Gefühlen erlebt hat. Unsicher, ob die überaus gelöste Stimmung im Team auf einen Spannungsabfall hindeuten würde oder einfach nur eine Extraportion Gelassenheit die Hände im Spiel hätte. Hoeneß habe "es nicht richtig einschätzen können" und wurde von seinen Profis positiv überrascht.

"Wir wussten, dass wir den dritten Platz nicht abgeben wollten und auf den zweiten Platz schielen", erklärt Deniz Undav. "Deswegen haben wir den Fokus nicht verloren. Wir haben erfahrene Spieler, von denen jeder weiß, um was es geht, von denen jeder jedes Spiel gewinnen möchte." Entsprechend habe nie Grund zur Sorge bestanden. Das habe man in Augsburg bewiesen, "das versuchen wir auch nächste Woche zu zeigen".

Hoeneß erklärt den Verzicht auf Karazor in der Startelf

Dann geht es gegen Borussia Mönchengladbach, während zeitgleich der FC Bayern in Hoffenheim antreten muss. Ziemlich sicher wieder mit Atakan Karazor in der Startelf, der in Augsburg überraschenderweise auf der Bank saß. Dass der bisher als unersetzlich eingestufte Defensivmann Platz machen musste für Enzo Millot, lag an seiner persönlichen Strafakte von neun Gelben Karten. Hoeneß wollte am Freitag auf Nummer sicher gehen. "Es hätte durchaus sein können, dass es, was es ja auch war, zu großen Teilen ein sehr hitziges Spiel, ein Umschaltspiel werden würde", so der VfB-Trainer. "Da war das Risiko groß, dass er in eine Situation reinläuft." Die dem Mittelfeldspieler per Verwarnung die zweite Sperre der Spielzeit beschert hätte.

Damit aber nicht genug. Mit Blick auf das eigene, erwartete und geplante Ballbesitzspiel erschien Hoeneß Millot die bessere Wahl. "Es war wichtig, gerade auf der Doppel-Sechs mit Enzo nochmal einen richtig spielstarken Spieler zu haben." Ein Plan, der aufging. "Sowohl er als auch Angelo (Stiller, Anm. d. Red.) waren sehr, sehr ballsicher unterwegs. Was auch ein Schlüssel für die Kontrolle war, die wir hatten. Ich finde, dass es beide wirklich, wirklich gut gemacht haben."