Noch ein bisschen "Die Mannschaft": Warum der Markenclaim noch auftaucht

Kürzlich entschied sich das DFB-Präsidium für die Abschaffung des Markennamens "Die Mannschaft". Doch ganz getilgt ist er noch nicht.

Nach wie vor taucht der Claim auf, beispielsweise auf Ticketbewerbungen für das anstehende Länderspiel in Leipzig. Auch eine Auflage des WM-Trikots wird den Schriftzug noch beinhalten.

Erster Satz der "Authentic Shirts" betroffen

Dabei geht es um den ersten Produktionssatz der sogenannten "Authentic Shirts", wie DFB-Medienchef Steffen Simon im Gespräch mit dem kicker erklärt. Dort ist der Slogan in der Krageninnenseite eingestickt. Die "Authentic Shirts" sind quasi die "Originale", die exakt so aussehen wie die Trikots, die Kai Havertz, Thomas Müller und Co. auf dem Feld tragen werden. Sie liegen mit 140 Euro in der höchsten Preiskategorie.

Kurios: Die DFB-Stars selbst werden bei der am 20. November beginnenden Weltmeisterschaft in Katar den Schriftzug nicht auf dem Dress haben, weil das Problem nur die erste Auflage der "Authentic"-Produktion betrifft. Sprich: Alles, was seit der Abschaffung Ende Juli in der Vorbereitung ist, lassen die Partner des Verbandes bereits ohne Claim anfertigen.

"Die Mannschaft" auf Tickets: Neue Vorlagen brauchen Zeit

Für Fragen in Fankreisen sorgen jedoch diverse Ticketwerbeanzeigen für das anstehende Nations-League-Duell der Elf von Trainer Hansi Flick in Leipzig mit Ungarn (23. September, 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker.de). Denn auch diese ziert der Claim "die Mannschaft" nach wie vor. Simon wirbt um Verständnis dafür, dass es dauere, neue Vorlagen anzufertigen. "Es ist ein Prozess, der Zeit benötigt", so der frühere ARD-Fußballkommentator und ehemalige Sportschau-Chef, der darauf verweist, dass die Profile in den sozialen Medien bereits namenstechnisch angepasst sind. So heißt der Twitter-Account mittlerweile wieder @DFB-Team.

Am nach dem Gewinn der WM 2014 eingeführten Claim, für den Nationalmannschafts-Geschäftsführer Oliver Bierhoff verantwortlich zeichnete, hatte sich bereits im Zuge der EM 2016 Kritik geregt. Spätestens mit dem Vorrunden-Aus bei der WM 2018 galt die Bezeichnung "die Mannschaft" als verbrannt.

Unter dem neuen DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf stimmte das Präsidium Ende Juli für das Aus, nachdem auch eine Umfrage die schlechten Imagewerte laut DFB-Angaben bestätigte.