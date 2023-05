Noch alles möglich: Reis freut sich über Schalkes Ausgangslage

Definitiv absteigen kann Schalke an diesem Wochenende nicht. "Kaum einer hat vor ein paar Wochen daran geglaubt, dass für uns vor dem 34. Spieltag noch alles möglich sein wird", sagt Trainer Thomas Reis, der am Freitag über die Ausgangslage, sein Personal sowie die geplante "sensationelle" Fan-Aktion sprach.

Auch Thomas Reis schmeckt die spannungskillende Zerstückelung des vorletzten Spieltags überhaupt nicht. Der Trainer des FC Schalke 04 fände es "besser, wenn die Spiele an den letzten beiden Spieltagen parallel stattfinden würden, das wäre die gerechtere Variante", gleichzeitig nimmt er das Ansetzungspuzzle aber sportlich: "Wir haben 32 Spieltage Zeit gehabt, uns in eine andere Situation zu bringen."

Andererseits sind die Gelsenkirchener überglücklich darüber, dass für sie die Saison nicht bereits vor diesem vorletzten Spieltag gelaufen ist - dieses Szenario drohte zur Winterpause akut. Mehr noch: Direkt absteigen kann Schalke am kommenden Wochenende gegen Eintracht Frankfurt (15.30, LIVE! bei kicker) definitiv noch nicht. "Kaum einer hat vor ein paar Wochen daran geglaubt, dass für uns vor dem 34. Spieltag noch alles möglich sein wird", sagt Reis, der, wie er bereits im Winter-Trainingslager im kicker-Interview selbstbewusst sagte, auf den direkten Klassenerhalt schielt.

Das Publikum der Königsblauen glaubt auch daran, was es mit einer besonderen Fan-Aktion im letzten Heimspiel der regulären Saison 2022/23 zum Ausdruck bringen wird. Die Zuschauer im Oberrang sollen in Blau gekleidet in die Arena kommen, in Weiß, wer sich im Unterrang befindet. Reis findet das "sensationell" und glaubt an "zusätzliche Energie" für sich und seine Mannschaft.

Frankfurt-Spiel kommt für Fährmann zu früh

Fehlen wird ihr Jere Uronen wegen muskulärer Beschwerden, auch Ralf Fährmann steht nicht zur Verfügung. Der Torwart hat nach seiner Adduktorenverletzung in den vergangenen Tagen zwar Fortschritte im Training gemacht, sei aber noch nicht einsatzfähig, erklärte Reis.

In der Innenverteidigung kann der Trainer erstmals in seiner Amtszeit auf die vier Innenverteidiger Moritz Jenz, Marcin Kaminski, Sepp van den Berg und Maya Yoshida zurückgreifen - in den vergangenen Monaten war immer mindestens einer von ihnen verletzt ausgefallen. Denkbar, dass sich Reis für Jenz und van den Berg als zentrales Duo entscheiden wird. Als Ersatz für den gelbgesperrten Top-Torschützen Marius Bülter (11 Treffer) kommt Tim Skarke in Frage.