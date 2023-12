Nobody Browning und der Kracher zwischen Bills und Cowboys: Jetzt "Icing the kicker" hören!

Week 15 steht vor der Tür - und das Ende der Regular Season rückt näher. Das heißt auch: Es wird heiß in Sachen Play-offs! So kämpfen die zuletzt wieder erstarkten Buffalo Bills gegen famose Dallas Cowboys um die Endrunde, während auch die Bengals mit Ersatz-Quarterback Jake Browning hoffen. Jetzt hören bei "Icing the kicker"!

Die Play-off-Plätze in der NFL bleiben hart umkämpft - und in Woche 15 machen sich wieder einige Teams auf, ihre Resthoffnungen auf ein Endrundenticket mit Ersatz-Quarterbacks zu stärken. Allen voran die Cincinnati Bengals, die ohne Joe Burrow, dafür mit Jacob Christopher "Jake" Browning an den Start gehen. Der im NFL-Draft 2019 durchgerutschte Spielmacher hat seine Chance zuletzt am Schopfe gepackt und richtig überzeugt. Nun wartet für ihn und das bei 7-6 stehende Cincy das Duell mit den Minnesota Vikings (7-6), bei denen wieder gewechselt wird. Statt Josh Dobbs darf sich nun Nick Mullens zeigen.

Alles Grund genug, dass in der neuen Folge "Icing the kicker" Host Kucze, Footballerei-Experte Detti und die beiden kicker-Redakteure Fynn und Grille den aktuell im Rampenlicht stehenden Browning weiter beleuchten und darüber hinaus andere Backups unter die Lupe nehmen.

Ein großes Thema ist natürlich auch der Showdown zwischen den Buffalo Bills (7-6) und den Dallas Cowboys (10-3), bei dem sich zwei richtig starke Teams der letzten Wochen gegenüberstehen werden. Und zwei Top-Quarterbacks: Josh Allen hier, Dak Prescott dort. Das verspricht Punkte und viele großartige Plays, da ist sich die Podcast-Crew einig. Doch wer ist Favorit? Wer setzt sich durch? Interessant: Bei den Texanern schreibt aktuell auch ein Kicker, der eigentlich als Fußballverteidiger angefangen hat, ein ganz persönliches Märchen.

Darüber hinaus wird in der neuen Folge noch über die Denver Broncos (7-6) und Russell Wilson gesprochen. Mit einer jüngsten Bilanz von 6-1 befindet sich das Franchise aus Colorado mitten im Rennen und könnte sogar noch die Kansas City Chiefs (8-5) in der plötzlich umkämpfen AFC West einfangen. Wie die Chancen dafür stehen, was eigentlich bei den schwachen Los Angeles Chargers (5-8) Thema und warum Browns-Oldie Joe Flacco aktuell ein positiver Faktor ist - jetzt hören bei "Icing the kicker"!

- Anzeige - Jetzt den NFL Game Pass sichern und die NFL live schauen

Podcast #76: NFL Preview Week 15 - Backup-Bonanza! Die Helden aus der zweiten Reihe sind heute ein Thema bei „Icing the kicker“. Kucze, Detti, Grille und Fynn beschäftigen sich mit Backup-Quarterbacks, die ihre Teams noch in die NFL Play-Offs führen könnten: Jake Browning, unser „Icebreaker der Woche“ von den Cincinnati Bengals, Giants-Liebling Tommy DeVito, Colts-Schnauzer Gardner Minshew, Veteran Joe Flacco in Cleveland oder nun auch Nick Mullens bei den Vikings. Natürlich blicken die Jungs auch auf das Topspiel der Woche, die Dallas Cowboys bei den wiedererstarkten Buffalo Bills. Und: Die heutige User-Frage beschäftigt sich mit den Chancen der Denver Broncos, den kriselnden Chiefs die Krone in der AFC West streitig zu machen. Hört rein! Die nächste Folge von „Icing the kicker” erscheint am 21. Dezember. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire alle Folgen

Die nächste Folge von "Icing the kicker" erscheint am 21. Dezember. Überhaupt gibt es in diesen Wochen wieder jede Woche donnerstags bis hin zum Super Bowl 58 in Las Vegas (12. Februar 2024) eine neue "Icing the kicker"-Folge - stets garniert mit den neuen Rubriken und den altbekannten Upset Picks.

Und ihr dürft daran teilhaben! Über Feedback und Anregungen sowie Fragen, die in den Podcast aufgenommen werden, freuen wir uns sowieso immer.

"Icing the kicker": Die neue Folge ist ab sofort verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website - und überall, wo es Podcasts gibt. IMAGO/ZUMA Wire

Kontaktiert uns über die Social-Media-Kanäle des kicker und der Footballerei oder schreibt eine Mail an info@kicker.de.

"Icing the kicker" ist verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website sowie auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer.