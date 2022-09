Noah Okafor: Vom Reservisten zur unersetzlichen Stammkraft

Noch vor wenigen Wochen war Noah Okafor bei RB Salzburg nur zweite Wahl. Mittlerweile ist der Schweizer aus dem Spiel des österreichischen Serienmeisters nicht mehr wegzudenken. Das stellte er auch beim 1:1-Unentschieden gegen die AC Milan unter Beweis.

Es ist eine Szene, die sinnbildlich für die aktuelle Form von Noah Okafor steht: Der Salzburg-Stürmer kam im Champions-League-Spiel gegen die AC Milan in der 28. Minute nach einem Zuspiel von Fernando im Strafraum an den Ball, schob Verteidiger Pierre Kalulu das Spielgerät durch die Beine und ließ anschließend Tormann Mike Maignan mit einem weiteren Tunnel ebenfalls sehr alt aussehen.

"Das erste Gurkerl war gewollt. Dann war es einfach wichtig, dass der Ball aufs Tor kommt", erklärte der Schweizer nach dem Match am "Sky"-Mikrofon seine Gedankenwelt vor dem zwischenzeitlichen 1:0. "Ich bin extrem froh über den Treffer."

Okafor im August zumeist auf der Bank

Dabei schien noch vor wenigen Wochen undenkbar, dass Okafor zum Champions-League-Auftakt in der Startelf der Salzburger stehen würde. Im August saß der 22-Jährige in drei aufeinanderfolgenden Ligaspielen nur auf der Bank, Cheftrainer Matthias Jaissle vertraute im Sturm auf Fernando und Benjamin Sesko. Erst beim 6:0-Auswärtssieg gegen Austria Lustenau am 27. August gehörte Okafor wieder der Startformation an - und wusste seinen Coach dabei offenbar vollends zu überzeugen.

Okafor zahlte das Vertrauen mit Toren zurück, in den vergangenen vier Pflichtspielen erzielte der Mittelstürmer jeweils einen Treffer. Insbesondere gegen Milan zeigte der Eidgenosse eine herausragende Leistung, präsentierte sich als ständiger Unruheherd und wurde mit der kicker-Note 1,5 zum Spieler der Partie. Okafor, der nach dem Match von seinem persönlich besten Champions-League-Spiel sprach, strich seine Topform auch verbal unter Beweis: "Ich habe versucht, mutig zu spielen. Ich fühle mich topfit."

Okafor: "Können uns nichts vorwerfen"

Da Alexis Saelemaekers in der 40. Minute den Ausgleichstreffer für den italienischen Meister erzielte, musste sich Salzburg letztlich mit einem Punkt abfinden. Wie auch bei seinem Teamkollegen Nicolas Seiwald hinterließ das Unentschieden bei Okafor gemischte Gefühle: "Schade, dass es nicht für drei Punkte gereicht hat. Aber wir haben alles gegeben, können uns nichts vorwerfen. Es war eine super Partie - darauf können wir aufbauen und weitermachen. Wir können stolz sein."

Nach der Ligabegegnung bei der SV Ried am Samstag geht es für Salzburg in der Königsklasse am Mittwoch mit dem Auswärtsspiel beim FC Chelsea weiter. Die Londoner verloren ihr Auftaktspiel bei Dinamo Zagreb mit 0:1, schon nach Spieltag eins deutet sich in Gruppe E ein offenes Rennen um den Aufstieg an. Okafor glaubt an die Chance seiner Mannschaft: "Ich bin überzeugt, dass wir für eine Überraschung sorgen können."

