"No-Brainer": FC Bayern Basketball holt Seeley zurück

Der FC Bayern Basketball hat D.J. Seeley verpflichtet. Der US-Amerikaner hatte bereits in der Saison 2020/21 für die Münchner gespielt.

Seeley stand zuletzt beim französischen Erstligisten BCM Gravelines Dunkerque unter Vertrag. Dieser wurde nun aufgelöst, der Weg zum FC Bayern war damit frei. Der 33-jährige Combo-Guard hatte bei den Franzosen in 13 Spielen im Schnitt 12,8 Punkte gemacht und 2,6 Assists verteilt. Vor seinem Wechsel an die französische Ärmelkanal-Küste hatte er beim montenegrinischen Eurocup-Starter Buducnost Podgorica unter Vertrag gestanden.

Der FCBB will damit die verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfälle - momentan fehlen Vladimir Lucic und Andreas Obst - kompensieren. "Wir spielen jetzt seit gut sechs Wochen mit einer sehr kurzen Rotation, nachdem wir zahlreiche personelle Ausfälle speziell im Backcourt zu verkraften hatten und haben", erklärte Sportdirektor Daniele Baiesi die Verpflichtung auf der Klubwebsite. "In Anbetracht dieser Fakten haben wir uns dazu entschlossen, hier unsere Rotation zu stärken, um einer weiteren Überbelastung jener Spieler vorzubeugen, die zuletzt bei drei bis vier Partien pro Woche sehr, sehr viel spielen mussten - wenn nicht sogar viel zu viel."

Auf Seeley fiel auch deshalb die Wahl, weil dieser wenig Anlaufzeit benötige. "D.J. ist für uns ein vertrautes Gesicht, er kennt den Verein, unser System, den Coach und auch viele Spieler. Als es jetzt möglich, war, ihn kurzfristig dazu holen zu können, war das ein No-Brainer", so Baiesi.

Für Seeley ist die Meisterschaft das Ziel

Zum FC Bayern war Seeley erstmals im Winter 2020 gekommen. In 36 Bundesliga-Spielen legte er 12,4 Punkte auf, auch in der Euroleague (27/8,1) kam er zum Einsatz und gewann mit den Münchnern den Pokal. In Deutschland lief der US-Amerikaner außerdem für medi Bayreuth (2013/14) auf und spielte später auf europäischer Ebene für mehrere Klubs.

Frischen Wind und Seeleys geballte Erfahrung können die Münchner gebrauchen. Während der FCBB in der Euroleague nicht an die überragenden und unerwarteten Erfolge der Vorsaisons anknüpfen kann, strauchelte er zuletzt in der Bundesliga-Hauptrunde. Nach der 68:96-Klatsche in Ludwigsburg hatte Head Coach Andrea Trinchieri mehr als deutliche Worte gefunden und Konsequenzen angekündigt - mit Seeleys Verpflichtung gibt es nun die erste.

"Ich will versuchen zu helfen, die Saison in eine noch bessere Richtung zu bringen und dass wir am Ende die Meisterschaft nach München holen", sagte Seeley, der schon am Freitag in der Euroleague sein Debüt gegen Anadolu Efes geben könnte.