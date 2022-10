Nmechas WM-Problem: Keine Tore und null Minuten vor Flicks Augen

Die Zeit wird knapp für Lukas Nmecha: In wenigen Wochen muss Hansi Flick seinen WM-Kader bestimmen, vor den Augen des Bundestrainers konnte Wolfsburgs aktuell glückloser Stürmer am Samstag in Leverkusen (2:2) keine Eigenwerbung betreiben - er saß erstmals in dieser Saison 90 Minuten auf der Bank.

