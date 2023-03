Nmechas unverschuldeter Fehlstart: Bankplatz statt Tore für Flick

Lukas Nmecha muss sich weiterhin gedulden, der Stürmer des VfL Wolfsburg kommt im Jahr 2023 nicht in Tritt. Für seine Nationalmannschaftsambitionen ist das nicht gerade förderlich - auch am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt bleibt dem 24-Jährigen nur ein Platz auf der Bank.

Kehrt in den Kader zurück: Lukas Nmecha. IMAGO/Christian Schroedter

Sein Ziel in der Winterpause war es ursprünglich, kein weiteres Spiel mehr zu verpassen. Schließlich hatte Lukas Nmecha schon vor der WM-Unterbrechung aufgrund eines Teilrisses der Patellasehne zweimal zuschauen müssen. 2023 sollte alles besser werden, beim VfL und in der Nationalmannschaft, die der Stürmer nicht zur WM nach Katar hatte begleiten können. Jedoch: Nach sieben Spielen im neuen Jahr muss man konstatieren: Nmecha hat einen Fehlstart hingelegt.

Unverschuldet, das muss betont werden, schließlich ließ ihn vor allem sein Körper im Stich. Eine Erkrankung hatte das schnellere Vorankommen in der Reha schon zum Jahreswechsel gebremst, weswegen Nmecha die ersten drei Ligaspiele und das Pokalspiel bei Union Berlin (1:2) komplett verpasste. Seit seiner Rückkehr in den Kader Anfang Februar gegen Bayern (2:4) geht es jedoch nur schleppend voran. Zwei Jokereinsätze gegen die Münchner, wo dem Angreifer immerhin direkt eine Torvorlage glückte, und gegen Leipzig (0:3) stehen seither zu Buche, auf Schalke (0:0) saß er 90 Minuten auf der Bank, zuletzt in Köln (2:0) war er wieder komplett raus - erneut war Nmecha erkrankt.

Die gute Nachricht: Der 24-Jährige ist wieder gesund, trainiert mit der Mannschaft, kehrt am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Eintracht Frankfurt in den Kader zurück. Von der Startelf, die sein klarer Anspruch ist ("Ich will sicher kein Bankspieler sein"), ist er aber noch weit entfernt. "Er holt Schritt für Schritt auf, ist körperlich auf einem ordentlichen Weg", sagt Trainer Niko Kovac zwar, schiebt aber hinterher: "Er kann noch nicht über 90 Minuten gehen. Lukas ist immer eine Alternative, um erst einmal von der Bank zu kommen." Der Auftrag des Trainers: "Er muss sich die Minuten holen und durch gute Leistung mehr verdienen."

Die Zeit wird knapp für Nmecha, wenn er Ende März bei den ersten Länderspielen der DFB-Auswahl nach der enttäuschenden WM gegen Peru (25. März) und Belgien (28. März) dabei sein möchte. Statt mit Toren Eigenwerbung zu betrieben, sitzt er auch am Sonntag erst einmal dort, wo er sich selbst nicht sieht: auf der Bank.