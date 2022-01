Nmecha: Zwischen Dubai und Comeback

Zum Rückrundenbeginn am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim VfL Bochum fehlt Lukas Nmecha dem VfL Wolfsburg. Die Niedersachsen hoffen aber auf ein baldiges Comeback des verletzten Torjägers - der aktuell via Instagram überraschend aus Dubai grüßt.

Mit sechs Ligatreffern und zwei Toren in der Champions League war Lukas Nmecha Wolfsburgs bester Torschütze im vergangenen Halbjahr, umso schmerzhafter ist es, dass der VfL-Stürmer mit einem Bruch in seinem Knöchel zumindest noch in den nächsten Wochen ausfallen wird. Immerhin sagte Trainer Florian Kohfeldt am Freitag: "Lukas wird uns nicht die ganze Rückrunde fehlen." Klar ist dennoch nicht, wann der 23-Jährige wieder auf dem Rasen stehen kann.

Aktuell befindet sich Nmecha in Dubai. Was angesichts der weltweiten Corona-Lage grundsätzliche Fragen aufwirft, obendrein befindet sich der Spieler nach seiner Knöchel-Operation im Dezember in der Reha. "Das ist okay für uns", sagt Sportdirektor Marcel Schäfer. "Wir haben berücksichtigt, dass Lukas über die Weihnachtstage hier vor Ort sehr hart gearbeitet hat. Es war auch für ihn eine sehr intensive Saison. Deswegen haben wir zugestimmt, dass er einen Teil seiner Reha in Dubai absolvieren kann." Das alles im Austausch mit der medizinischen Abteilung des VfL.

Wann Nmecha wieder spielen kann, ist dennoch schwer zu sagen. "In so einer Reha", sagt Schäfer, "sind ein paar Hürden zu gehen. Es wäre verfrüht, eine klare Aussage zu tätigen." Die Hoffnung aber sei es, so der Sportdirektor, "dass er so schnell wie möglich zurückkommt. Wir werden seine Qualitäten in der Rückrunde noch brauchen."

Neue Offensivkonkurrenz hat Nmecha dann offenbar nicht zu fürchten. Nachdem sich der VfL aus dem Poker um US-Stürmer Ricardo Pepi, der zum FC Augsburg wechselte, zurückgezogen hat, sagt Manager Schäfer mit Blick auf die laufende Transferperiode nun: "Derzeit ist nicht mit einem Neuzugang zu rechnen." Vielmehr wartet der VfL auf das Comeback von Nmecha.